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ЕС - о задержании своей представительницы в Минске: Это серьезное нарушение дипломатических правил

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  • 8.09.2022, 16:44
  • 1,418
ЕС - о задержании своей представительницы в Минске: Это серьезное нарушение дипломатических правил
Эвелина Шульц

Для объяснения инцидента вызвали дипломатического представителя Беларуси в Брюсселе.

Внешнеполитическое ведомство Европейского союза 8 сентября выразило решительный дипломатический протест в связи с задержанием в Минске временного поверенного в делах ЕС Эвелины Шульц. Это, заявили в ведомстве, уже второй подобный инцидент.

«Это незаконное задержание нашего дипломата является серьезным нарушением международных дипломатических правил», – сказал представитель ЕС Петер Стано, пишет AP News (перевод - «Белсат»).

По его словам, для объяснения инцидента вызвали дипломатического представителя Беларуси в Брюсселе.

Тем временем сама Эвелина Шульц рассказала подробности своего задержания. Дипломат отметила, что ее задержали на выходе из Минского городского суда 6 сентября около 15:35. До того она разговаривала в фойе здания с людьми, которые пришли на открытое объявление приговора по «делу анархистов».

Шульц показывала силовикам свой дипломатический паспорт и дипломатическую карточку, и давала им понять, что имеет дипломатическую неприкосновенность, но это не помогло.

Незадолго до того, как Эвелину Шульц отпустили из РУВД, в участок приехал представитель МИД, через него сотрудник милиции попросил Европейского дипломата «принять официальный протокол и подписать его». Шульц во время этого разговора продолжала напоминать о своем дипломатическом иммунитете и требовала пригласить представителя делегации ЕС или консулов Польши или Германии. Также Эвелину Шульц снимали на камеру, когда зачитывали протокол.

Представительство Евросоюза уже обратилось к властям Беларуси с просьбой решить проблему «умышленного и систематического преследования минского дипломатического сообщества» со стороны некоторых «печально известных представителей» государственных СМИ.

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