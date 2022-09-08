Последствия санкционной политики 6 Telegram-канал «Письма к дочери»

8.09.2022, 17:04

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Фото: Getty Images

Режим Лукашенко посылает сигнал.

Все-таки «специальная операция», если она пошла по плану, умеет творить чудеса. «Специальная операция» и еще успехи белорусских властей в «преодолении негативных последствий незаконной санкционной политики». У «специальной операции» конца этой дороги еще даже не видно, да и главные успехи у белорусской экономики впереди, а кое-кто уже взял и озаботился народным единством. До такой степени, что пообещал амнистию некоторым гражданам с сомнительной политической лояльностью.

Потому что чем дальше операция заходит по плану, тем меньше пользы от старшего союзника в смысле «преодоления негативных последствий». И хотя «Россия не может проиграть», хочется подстелить себе соломки на случай этого невероятного варианта развития событий. Да и экономические успехи с каждым днем вопиют все громче.

Вот разговоры про амнистию — способ, как выражается белорусский МИД, послать сигнал заинтересованным сторонам. Изящные, прости за это слово, дипломатические маневры. Способ обратить на себя их внимание.

Потому что, отменой виз и разговорами про общеевропейское братство привлечь внимание не получилось. У важных людей сейчас слишком много важных дел и нет ни времени, ни желания разбираться в геополитических маневрах белорусских властей. Чтобы сигнал заметили, этот сигнал должен быть громким и убедительным. Одними обещаниями амнистии не обойдешься. И пары десятков амнистированных тоже не хватит.

Вот когда президент Токаев захотел послать сигнал, то он не вел всех этих долгих разговоров про народное единство, а просто взял и всех амнистировал. А у белорусских властей не получается даже убедительно рассказать про свой гуманизм. Вот из посланных сигналов как-то громче получился тот, который про лишение гражданства, а совсем не тот, который про амнистию.

Потому что такая уж у белорусских властей репутация, что поверить в их гуманизм трудно, а в альтернативный гуманизм, наоборот, легко.

К тому, даже самый умеренный гуманизм сильно расстраивает силовых свидетелей стабильности. Так расстраивает, что прокурор Швед вчера не постеснялся сказать о своей принципиальной позиции, которая категорически не совпадает с позицией высшего начальства. Ну а как? Если власть начнет проявлять мелкобуржуазный гуманизм, то для чего спрашивается, старались?

Сегодня амнистируют политических, а завтра начнут искать виноватых в отдельных перегибах на местах.

Так прежде, чем посылать сигналы во внешний мир, хорошо бы сначала определиться с внутренним. Объяснить, может, как-нибудь, что не стоит забирать европейских дипломатов в участок. Потому что в милицейский участок дипломатические сигналы не проходят. Аура не та и слишком сильные помехи.

Но как ты такое объяснишь? Свидетели стабильности ведь тонких намеков не понимают. А прямо сказать, что с политическими надо временно притормозить, язык не поворачивается.

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