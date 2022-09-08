Ученые рассказали о неожиданной пользе кофе 3 8.09.2022, 17:13

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Исследование провели специалисты из Филадельфии.

Ученые из Университета Томаса Джефферсона в Филадельфии выяснили, что кофе насыщает клетки организма кислородом и помогает их восстановлению, сообщает портал Scientific Reports (перевод — medicina.ua).

В ходе исследования удалось выяснить, что наиболее полезный кофе получается, если залить молотые зерна кипятком и употребить напиток в течение пяти-десяти минут. Так удается достичь идеального уровня кислотности.

Насыщение крови антиоксидантами, витаминами и микроэлементами из кофейных зерен приводит к снижению воспаления тканей и укреплению сердечно-сосудистой системы.

Ученые также отмечают, что набирающий популярность колд-брю-кофе уступает горячему напитку с точки зрения полезности для организма.

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