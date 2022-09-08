В Беларуси хотят переписать Трудовой кодекс 5 8.09.2022, 17:18

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Что может измениться для работников и нанимателей.

В Беларуси хотят ввести изменения в Трудовой кодекс. Это предусмотрено законопроектом «Об изменении законов по вопросам трудовых отношений», который этим летом внесли на рассмотрение в парламент. Zerkalo.io рассказывает, что может измениться для работников и нанимателей, если чиновники перепишут Трудовой кодекс.

Сейчас законопроект находится в «парламенте». Если «депутаты» примут его в двух чтениях, то его направят в «совет республики». Если документ и тут утвердят, то он должен уйти на подпись Лукашенко.

Возможные изменения по диспансеризации

В Трудовом кодексе хотят прописать, как работники смогут проходить диспансеризацию. Так, предлагается ввести один оплачиваемый выходной для диспансеризации. Работник будет получать за этот день средний заработок. Но воспользоваться такой возможностью, как планируется, работники, которым меньше 40 лет, можно будет только раз в три года.

При этом работники старше 40 лет смогут брать один оплачиваемый выходной день под диспансеризацию один раз в один год, а те, кто трудится на пенсии, — два дня в год (это касается также тех, кому до выхода на заслуженный отдых остается меньше пяти лет).

Чтобы получить такой выходной, работнику нужно написать заявление и согласовать его с нанимателем.

Что могут изменить по выплате зарплат

Одно из предложений — обязать нанимателей выплачивать зарплаты работникам не реже двух раз в месяц. Речь как о трудовых договорах, так и о контрактах. Сейчас контрактами может быть предусмотрена другая периодичность. К примеру, раз в месяц.

Потенциальное новшество по обедам при неполном рабочем дне

В новой редакции Трудового кодекса прописали нормирование ежедневной, еженедельной продолжительности рабочего времени, а также отдыха и приема пищи.

Выплаты на оздоровление по-новому

Еще одно возможное новшество, которое могут внести в Трудовой кодекс, касается единовременных выплат на оздоровление. Сейчас их выплачивают при предоставлении трудового отпуска. Чиновники прописали в законопроекте, что наниматель обязан один раз в календарном году производить единовременную выплату на оздоровление. То есть эти деньги наниматель сможет выплачивать без привязки к трудовому отпуску, если предлагаемое новшество утвердят.

Новшества по удаленной работе

Чиновники хотят ввести новшества также по дистанционной работе. Так, нанимателям хотят разрешить переводить работников на такой формат не только на постоянно, как сейчас, но и временно. Но сделать это можно будет, как предлагается, на срок, который не может превышать шесть месяцев в календарном году.

«Условие о выполнении работником дистанционной работы временно оформляется приказом или распоряжением нанимателя», — говорится в законопроекте.

Также в Беларуси могут ввести комбинированный формат работы. Работник сможет чередовать удаленку и работу в офисе. В трудовом договоре нужно будет прописать, что работник переходит на комбинированный график.

Оплачиваемые выходные при свадьбе или рождении ребенка

Чиновники рассматривают возможность ввести до трех оплачиваемых выходных дней при свадьбе работника, рождении ребенка или смерти близкого родственника, а также некоторых других уважительных причинах. Такую возможность наниматель может прописать, к примеру, в коллективном договоре.

«Для работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, сохранение среднего заработка осуществляется в пределах средств, предусмотренных в соответствии с законодательством на оплату труда на соответствующий финансовый (календарный) год», — уточняется в законопроекте.

При этом есть важный нюанс, что наниматель будет определять, насколько уважительная причина для таких оплачиваемых выходных.

Хотят ввести изменение по подписям документов

В Трудовом кодексе хотят прописать возможность ознакамливать с документами работников, которые трудятся на дистанционке, в электронном формате. Сейчас Трудовой кодекс предусматривает только ознакомление под роспись работников. «Необходимость направления работнику копий документов на бумажном носителе определяется по соглашению сторон», — уточняется в законопроекте.

Предложение для работников вредных производств

Тем, кто занят на вредных и опасных работах, хотят разрешить выдавать деньги вместо молока или равноценных пищевых продуктов. Для этого надо будет написать заявление. При этом правительство должно будет прописать размер и порядок выплаты, если новшество будет принято.

Отпуск для написания диссертации

В Трудовом кодексе хотят прописать, что наниматель обязан предоставить работнику отпуск на написание диссертации на соискание ученой степени доктора наук. Но такой возможностью смогут воспользоваться, как ожидается, только те, кто прошел предварительную экспертизу диссертации.

Отпуск до 30 календарных дней должны в таком случае предоставить однократно, при этом за работником будет сохраняться средняя зарплата.

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