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В престижном районе Минска на торги выставили квартиру по очень низкой цене

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  • 8.09.2022, 17:24
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В престижном районе Минска на торги выставили квартиру по очень низкой цене

Жилплощадь продается за долги.

В Минске на торги попала арестованная квартира в жилом комплексе «Браславский», что находится рядом с проспектом Победителей. Объект выставлен на площадке «БелЮрОбеспечение». Учитывая, что квартира находится в неплохом месте, а квадратный метр выходит совсем недорогим (750 долларов), журналисты realt.by решили рассмотреть его подробно.

Итак, на аукцион из-за долгов собственника (физического лица) попала квартира по улице Ратомской, 7. Жилье площадью 101 «квадрат» расположено на 12 этаже 15-ти этажного дома.

По документам — это однокомнатная квартира со свободной планировкой, а по факту — полноценная трешка.

Судя по фотографиям, в помещении начат ремонт: разведены розетки, оштукатурены стены. В санузле − только черновая отделка.

Напомним, что ЖК «Браславский» − это монолитно-каркасный жилой дом со стенами из газосиликатных блоков. Он состоит из восьми подъездов переменной этажности. Доминантой комплекса является 23-этажная башня. Полностью комплекс в эксплуатацию сдали в 2018 году.

Квартира предлагается за 193,5 тысяч рублей (начальная цена). В пересчете на доллары выходит около 76 тысяч долларов. Что ж, весьма привлекательная для Минска стоимость.

Из хороших новостей — в квартире никто не зарегистрирован. То есть, возиться с выпиской собственников через суд не придется. Из нюансов − в списке обременений на квартиру отмечена «ипотека». Не означает ли это, что новый собственник должен будет дополнительно оплатить и ипотеку должника?

В Республиканском унитарном предприятии по оказанию услуг «БелЮрОбеспечение» опасения развеивают:

− Нет. Данная ипотека будет погашена за счет средств, которые поступят от продажи объекта на аукционе. К новому собственнику это не будет иметь никакого отношения.

Электронные торги по квартире, если появятся желающие, пройдут 27 сентября. Подать заявку для участия и внести залог (10% от стоимости) надо до 26 сентября.

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