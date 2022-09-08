«Они вычисляют и везде бьют»: ВСУ устроили пекло россиянам под Изюмом 6 8.09.2022, 17:28

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СБУ перехватило разговор оккупанта с женой.

Украинские военные устроили настоящий ад оккупантам под Изюмом. Враг начал сомневаться в том, что ему удастся хоть куда-то продвинуться.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Точность и мощность ударов наших бойцов заставили оккупантов паниковать.

В перехваченном разговоре оккупант жалуется жене на то, как украинские бойцы умело уничтожили базу, где враг сохранял топливо и технику.

«Ну украинцы вообще разошлись. Просто уничтожают все и вся. Они вычисляют и везде бьют», - рассказывает оккупант.

Также враг раскрыл подробности вчерашнего удара по базе оккупантов.

«Вчера ночью уничтожили базу... эту, куда возят бензин... сколько там техники! Ну, не знаю о людях, ничего не говорят, как всегда, но, скорее всего, много! Там очень много людей жили. Там разные части... вот какой нам конец. Все уничтожили», - жалуется оккупант.

В видео присутствует ненормативная лексика!

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