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Стало известно, сколько сколько белорусских врачей переехало в Польшу

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  • 8.09.2022, 17:46
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Стало известно, сколько сколько белорусских врачей переехало в Польшу

В последние два года увеличился отток кадров из Беларуси.

Тысяча врачей из Беларуси и тысяча – из Украины переехали за последний год в Польшу, об этом сообщил глава Минздрава страны Адам Недзельский.

Сейчас в Польше действует упрощенная система для трудоустройства медиков из-за границы – такие инструменты функционируют больше года. В настоящее время в стране работают более двух тысяч врачей из других стран, в основном из Беларуси и Украины, пишет newgrodno.by.

«Половина из этих двух тысяч — это врачи из Украины. А вторая половина — это врачи из Белоруссии. Другие нации здесь присутствуют не так сильно», — заявил Адам Недзельский во время пресс-конференции, трансляцию которой вело Польское телевидение.

Упрощенный порядок трудоустройства иностранных медиков и выдачи им лицензии действует в Польше с 2021 года – для белорусских и украинских врачей. Если раньше врачи должны были подтвердить свой диплом, получить постдипломный стаж и сдать экзамен по профессии и польскому языку, то теперь лицензия выдается в упрощенном порядке: врач может работать по специальности пять лет и за это время сдает необходимые экзамены.

Нехватка медицинских кадров в Беларуси

Из года в год в топ самых востребованных специалистов попадают врачи и медсестры. Но в последнее время все чаще стали говорить об оттоке квалифицированных медицинских кадров за границу. Насколько проблема серьезная, официально не комментируется.

Однако в прошлом году на нехватку медицинских кадров обратил внимание белорусский диктатор Лукашенко: прозвучал даже новый срок отработки по распределению – вплоть до 10 лет.

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