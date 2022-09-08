закрыть
8 сентября 2022, четверг, 18:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США объявили новый пакет военной помощи Украине

5
  • 8.09.2022, 17:44
  • 1,852
США объявили новый пакет военной помощи Украине

Речь идет о $675 миллионах.

Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине для противодействия российскому вторжению. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США по итогам встречи Энтони Блинкена с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет «Европейская правда».

- Я проинформировал президента Зеленского, что в соответствии с полномочиями, предоставленными президентом, я санкционировал наш двадцатый с сентября 2021 года пакет оружия и оборудования США для Украины. Этот пакет в $675 миллионов включает дополнительное оружие, боеприпасы и оборудование из запасов Министерства обороны США, - говорится в заявлении.

Кроме того, Госдеп сообщил Конгрессу о намерении выделить еще $2,2 миллиарда на долгосрочные инвестиции в рамках внешнего военного финансирования для укрепления безопасности Украины и 18 ее соседей, включая членов НАТО и региональных партнеров в сфере безопасности, которые потенциально находятся под наибольшим риском грядущей российской агрессии.

После сегодняшнего объявления общая военная помощь США Украине составляет около 15,2 миллиарда долларов с начала работы администрации Байдена.

Как известно, 8 сентября Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом.

Напомним, по данным СМИ, Пентагон готовит детальный анализ и разрабатывает план поддержки украинской армии в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в том числе после окончания войны с Россией.

Оценка США и первоначальные планы могут быть обсуждены в ходе встречи с коллегами из стран-союзников в Германии в четверг.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят Леонид Невзлин
Только жесткие санкции против режима Лукашенко освободят политзаключенных
Только жесткие санкции против режима Лукашенко освободят политзаключенных Наталья Радина
Только победа
Только победа Виктор Андрусив
Балаклейский сюрприз
Балаклейский сюрприз Константин Машовец