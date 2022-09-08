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Главный тренер минского «Динамо» Вудкрофт раскритиковал лукашистов

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  • 8.09.2022, 18:06
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Главный тренер минского «Динамо» Вудкрофт раскритиковал лукашистов
Крэйг Вудкрофт

Он назвал отстоем перенос игры с «Минск-Арены», где пройдет провластный концерт.

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после поражения от «Салавата Юлаева» из Уфы высказался на пресс-конференции по поводу переноса матча из Минска, который был запланирован на 16 сентября, в Казань. По словам канадца, это «полный отстой».

— Я не могу контролировать это, так что не собираюсь тратить время на переживания по этому поводу. Вы спросили, и я вам говорю свое мнение: это отстой, полный отстой. Очень плохо, что не смогли найти решение. Наша команда пыталась найти вариант [провести матч в Беларуси], но это не представлялось возможным. Как есть, так есть. Мы сделаем все, что в наших силах, — заявил Вудкрофт.

«Зеркало» отмечает, что текстовой версии на сайте клуба слова «отстой» нет, но на видео четко слышно, как тренер говорит: «It sucks, completely sucks» (с 27:55).

Минское «Динамо» начало сезон в КХЛ с трех домашних матчей. На «Минск-Арене» были обыграны «Барыс» (4:3, буллиты), «Авангард» (6:3), а затем последовало поражение от «Салавата Юлаева» (2:4). Дальше в календаре у белорусской команды значатся гостевые поединки с «Нефтехимиком» (10 сентября), «Ак Барсом» (12 сентября), «Северсталью» (14 сентября) и снова с «Ак Барсом» (16 сентября).

Именно на второй матч в Казани и жаловался Вудкрофт. Изначально игра должна была пройти в Минске, однако 17 сентября на «Минск-Арене» запланирован концерт, посвященный Дню народного единства. На официальном сайте клуба перенос встречи объяснили «мероприятием государственного значения»:

— Такой вариант является единственно возможным. Хотя клуб прорабатывал различные варианты переносов: даты или места проведения матча на другую арену в Минске. Сдвинуть срок проведения матча не позволяет плотное расписание игр. А другие арены в Минске прямо сейчас не полностью соответствуют требованиям технического регламента КХЛ.

В клубе добавили, что «вместе с болельщиками разочарованы, что так складываются обстоятельства».

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