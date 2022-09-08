Китай отказался одолжить юани правительству России 3 8.09.2022, 18:08

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Китайцы «не любят, когда деньги уходят по финансовому счету».

Еще одна попытка правительства России договориться с Китаем о размещении государственного долга в юанях зашла в тупик, пишет The Moscow Times.

Китайские власти не готовы поменять регулирование, чтобы разрешить своим инвесторам вложиться в российские госбумаги, сообщил на Московском финансовом форуме в четверг замглавы Минфина РФ Тимур Максимов.

По его словам, занимать юани имеет смысл, если это обеспечит «приток новых денег». Но пока нормы валютного контроля в Китае этого не позволяют: Пекин разрешает зарубежным заемщикам так называемые панда-бонды. Они продаются на внутреннем рынке КНР, а чтобы вывести деньги за пределы КНР, требуется специальное разрешение.

«Та сторона (Китай) должна разрешить своим инвесторам поучаствовать в этом выпуске, по сути, это вывод денег из системы — размещение здесь, та сторона, наверное, пока не готова к таким шагам», — заявил Максимов (его цитирует «Интерфакс»).

Китайцы, по его словам, «не любят, когда деньги уходят по финансовому счету», хотя в перспективе этот вопрос может быть решен. «Стратегия там обозначена очень четко — это либерализация валютного режима и интернационализация юаня», — сказал Максимов.

Пока же Минфин может разместить долговые бумаги в юанях лишь на внутреннем рынке — то есть по сути занять китайскую валюту, которая приходит в страну за счет экспорта в КНР. «Но это модель перекладывания от одних к другим, непонятно, зачем федеральный бюджет будет абсорбировать у наших экспортеров, или импортеров, или населения эти юани», — пояснил чиновник.

Проект государственных юаневых облигаций обсуждается в России с момента резкого обострения отношений с Западом в 2014 году. Выпуск на сумму около 6 млрд юаней (до 1 млрд долларов по старым курсам) изначально планировали на 2016-й год, затем перенесли на 2017-й. В марте 2019-го занимавший тогда пост замминистра финансов Сергей Сторчак признал: прогресса в переговорах нет.

После начала войны с Украиной правительство вновь реанимировало идею юаневых гособлигаций, рассчитывая привлечь деньги китайских инвесторов и заменить ими западный капитал, который годами тек в рублевые ОФЗ. Перед началом войны нерезиденты держали в российских госбумагах 2,95 трлн рублей, контролируя пятую часть рынка.

Теперь же закрывать дефицит казны придется без них. При этом «дыру» в бюджете Минфин прогнозирует как минимум до 2025 года. В этом году расходы правительства превысят доходы на 1,7 трлн рублей, в 2023-м — на 1,6 трлн, в 2024-м — на 1,4 трлн, в 2025-м — на 1,3 трлн.

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