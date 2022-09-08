Латвийская православная церковь отделится от Московского патриархата 2 8.09.2022, 18:18

1,360

Утвержден закон.

Сейм Латвии поддержал законопроект, которым предлагается вывести Латвийскую православную церковь (ЛПЦ) из-под власти Московского патриархата.

Об этом сообщает Delfi.

Документ устанавливает порядок утверждения и отстранения митрополита, архиепископов и епископов. До 31 октября ЛПЦ должна будет изменить устав в соответствии с новыми требованиями закона.

Стоит заметить, что инициативу в парламент подал президент Латвии Эгилс Левитс. В пояснительной записке к законопроекту он подчеркнул, что новый порядок восстановит исторический статус ЛПЦ и исключит любую власть патриарха Московского над церковью в Латвии.

Такая инициатива связана поддержкой путинского режима и войны против Украины Московским патриархатом.

«Отказ от какой-либо связи с Московским патриархом является важным вопросом для наших православных, всего латвийского общества и национальной безопасности», — подчеркнул Левитс в аннотации к законопроекту

При этом он отметил, что ЛПЦ была заранее предупреждена о внесении законопроекта в Сейм.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».