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Латвийская православная церковь отделится от Московского патриархата

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  • 8.09.2022, 18:18
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Латвийская православная церковь отделится от Московского патриархата

Утвержден закон.

Сейм Латвии поддержал законопроект, которым предлагается вывести Латвийскую православную церковь (ЛПЦ) из-под власти Московского патриархата.

Об этом сообщает Delfi.

Документ устанавливает порядок утверждения и отстранения митрополита, архиепископов и епископов. До 31 октября ЛПЦ должна будет изменить устав в соответствии с новыми требованиями закона.

Стоит заметить, что инициативу в парламент подал президент Латвии Эгилс Левитс. В пояснительной записке к законопроекту он подчеркнул, что новый порядок восстановит исторический статус ЛПЦ и исключит любую власть патриарха Московского над церковью в Латвии.

Такая инициатива связана поддержкой путинского режима и войны против Украины Московским патриархатом.

«Отказ от какой-либо связи с Московским патриархом является важным вопросом для наших православных, всего латвийского общества и национальной безопасности», — подчеркнул Левитс в аннотации к законопроекту

При этом он отметил, что ЛПЦ была заранее предупреждена о внесении законопроекта в Сейм.

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