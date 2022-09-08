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Пентагон: Украинские военные умело используют HIMARS

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  • 8.09.2022, 18:37
Пентагон: Украинские военные умело используют HIMARS

Поражено более 400 целей.

Вооруженные силы Украины поразили уже более 400 целей из реактивных артиллерийских систем HIMARS.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в ходе встречи министров обороны на авиабазе «Рамштайн», передает «РБК-Украина».

Он отметил, что США видят реальные достижения в том, как украинские военные используют поставленные системы.

«Например, украинцы поразили более 400 целей с HIMARS. Это создало напряжение в каналах снабжения российских военных, уменьшило их боевую способность. Были ликвидированы российские командные центры. У них есть сложности с тем, чтобы заменить потерянное в бою», — сказал Милли.

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