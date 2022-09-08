Пентагон: Украинские военные умело используют HIMARS 1 8.09.2022, 18:37

Поражено более 400 целей.

Вооруженные силы Украины поразили уже более 400 целей из реактивных артиллерийских систем HIMARS.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в ходе встречи министров обороны на авиабазе «Рамштайн», передает «РБК-Украина».

Он отметил, что США видят реальные достижения в том, как украинские военные используют поставленные системы.

«Например, украинцы поразили более 400 целей с HIMARS. Это создало напряжение в каналах снабжения российских военных, уменьшило их боевую способность. Были ликвидированы российские командные центры. У них есть сложности с тем, чтобы заменить потерянное в бою», — сказал Милли.

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