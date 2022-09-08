Белорусский врач-дерматолог узнает характер пациентов по их парфюму 8.09.2022, 18:43

Дмитрий Хворик

Он чувствует гармоничное сочетание масел и каждый ингредиент по отдельности.

Об оригинальном хобби — изучении парфюмерных композиций — рассказал medvestnik.by заведующий кафедрой дерматовенерологии Гродненского медуниверситета, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Хворик.

Профессор, как выяснилось, чувствует гармоничное сочетание масел (нот) и каждый ингредиент (инструмент) по отдельности. По его мнению, аромат, выбранный человеком, может рассказать о его характере.

Вот каким выводам пришел доктор:

- если от человека пахнет цветами, то это говорит о его общительности. Он легко идет на контакт;

- обладатель древесного аромата обычно сдержан и расскажет далеко не все из своего анамнеза. В диалоге с врачом осторожен и не всегда готов делиться подробностями личной жизни;

- носители восточных (удовых) ароматов довольно консервативны, немногословны, ценят уединение;

- если от человека исходит лесной запах, то с большой вероятностью он ведет здоровый образ жизни, любит отдых на природе и спорт;

- любитель морских ароматов, скорее всего, боится замкнутого пространства. Выбирая запах моря, он как бы расширяет пространство вокруг себя;

- если человек любит цитрусовые ароматы, как, между прочим, и сам профессор, то это перфекционист. Он дисциплинирован и очень хорошо организован.

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