Белорусский врач-дерматолог узнает характер пациентов по их парфюму
- 8.09.2022, 18:43
Он чувствует гармоничное сочетание масел и каждый ингредиент по отдельности.
Об оригинальном хобби — изучении парфюмерных композиций — рассказал medvestnik.by заведующий кафедрой дерматовенерологии Гродненского медуниверситета, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Хворик.
Профессор, как выяснилось, чувствует гармоничное сочетание масел (нот) и каждый ингредиент (инструмент) по отдельности. По его мнению, аромат, выбранный человеком, может рассказать о его характере.
Вот каким выводам пришел доктор:
- если от человека пахнет цветами, то это говорит о его общительности. Он легко идет на контакт;
- обладатель древесного аромата обычно сдержан и расскажет далеко не все из своего анамнеза. В диалоге с врачом осторожен и не всегда готов делиться подробностями личной жизни;
- носители восточных (удовых) ароматов довольно консервативны, немногословны, ценят уединение;
- если от человека исходит лесной запах, то с большой вероятностью он ведет здоровый образ жизни, любит отдых на природе и спорт;
- любитель морских ароматов, скорее всего, боится замкнутого пространства. Выбирая запах моря, он как бы расширяет пространство вокруг себя;
- если человек любит цитрусовые ароматы, как, между прочим, и сам профессор, то это перфекционист. Он дисциплинирован и очень хорошо организован.