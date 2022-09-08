закрыть
8 сентября 2022, четверг, 20:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Генсек НАТО: Нам нужно поддерживать Украину столько, сколько потребуется

5
  • 8.09.2022, 18:52
  • 3,158
Генсек НАТО: Нам нужно поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Столтенберг – о результатах встречи на авиабазе «Рамштайн».

Меседж НАТО на открытии пятой встречи контактной группы по вопросам обороны Украины – поддерживать столько, сколько нужно. Об этом 8 сентября по результатам заседания на авиабазе военно-воздушных сил США Рамштайн в Германии написал в Twitter генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Месседж НАТО в контактной группе по вопросам обороны Украины заключается в том, что нам нужно наращивать и продолжать поддержку столько, сколько потребуется. Спасибо министру обороны США [Ллойду Остину] за то, что приняли нас в Рамштайне, и за сильное лидерство США», – заявил он.

Министр обороны Украины Алексей Резников написал в Twitter, что у него была очень продуктивная встреча с председателем НАТО Столтенбергом. Он отметил, что НАТО организует обучение для украинского Агентства оборонных закупок по стандартам NSPA [Агентства НАТО по обеспечению и закупкам].

8 сентября на авиабазе военно-воздушных сил США Рамштайн в Германии состоялась встреча контактной группы по вопросам обороны Украины. Президент США Джо Байден одобрил новый транш военной помощи Украине общей стоимостью $675 млн. Новый пакет включает высокоточные снаряды для HIMARS, противотанковое оружие и стрелковое оружие, сказал глава Пентагона.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят Леонид Невзлин
Только жесткие санкции против режима Лукашенко освободят политзаключенных
Только жесткие санкции против режима Лукашенко освободят политзаключенных Наталья Радина
Только победа
Только победа Виктор Андрусив
Балаклейский сюрприз
Балаклейский сюрприз Константин Машовец