Генсек НАТО: Нам нужно поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Генсек НАТО: Нам нужно поддерживать Украину столько, сколько потребуется5
- 8.09.2022, 18:52
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Столтенберг – о результатах встречи на авиабазе «Рамштайн».
Меседж НАТО на открытии пятой встречи контактной группы по вопросам обороны Украины – поддерживать столько, сколько нужно. Об этом 8 сентября по результатам заседания на авиабазе военно-воздушных сил США Рамштайн в Германии написал в Twitter генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
«Месседж НАТО в контактной группе по вопросам обороны Украины заключается в том, что нам нужно наращивать и продолжать поддержку столько, сколько потребуется. Спасибо министру обороны США [Ллойду Остину] за то, что приняли нас в Рамштайне, и за сильное лидерство США», – заявил он.
#NATO's message at the #Ukraine Defense Contact Group is that we need to step up & sustain support for as long as it takes. Thank you @SecDef for hosting us in Ramstein, and for strong US leadership. Thank you also to @NATO_AIRCOM for their vital work in keeping the skies safe. pic.twitter.com/VsZRzw15tU— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 8, 2022
Министр обороны Украины Алексей Резников написал в Twitter, что у него была очень продуктивная встреча с председателем НАТО Столтенбергом. Он отметил, что НАТО организует обучение для украинского Агентства оборонных закупок по стандартам NSPA [Агентства НАТО по обеспечению и закупкам].
I had a very productive & inspiring meeting with @jensstoltenberg at @RamsteinAirBase @NATO plans to organize a training based on NSPA standards for 🇺🇦 Defence Procurement Agency.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 8, 2022
BTW on the photo is fragment of a russian Kalibr cruise missile which targeted Kyiv. pic.twitter.com/SxksxgOCek
8 сентября на авиабазе военно-воздушных сил США Рамштайн в Германии состоялась встреча контактной группы по вопросам обороны Украины. Президент США Джо Байден одобрил новый транш военной помощи Украине общей стоимостью $675 млн. Новый пакет включает высокоточные снаряды для HIMARS, противотанковое оружие и стрелковое оружие, сказал глава Пентагона.