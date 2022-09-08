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Чартеры в Турцию из Минска будут лететь на полчаса быстрее

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  • 8.09.2022, 19:02
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Чартеры в Турцию из Минска будут лететь на полчаса быстрее

«Белавиа» получила разрешение от Росавиации летать на юг через Волгоград и Астрахань.

«Белавиа» получила разрешение от Росавиации летать на юг через Волгоград и Астрахань (ранее маршрут пролегал через Казахстан). Благодаря сокращению территории облета время в пути на некоторых рейсах уменьшилось, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Ранее стало известно, что время рейса Минск – Стамбул сокращается на 45 минут, Минск – Ереван – на полчаса, Минск – Сочи – на 25 минут. Обратные рейсы стали короче в среднем на 15 минут.

8 сентября появилась информация о том, что время полета по некоторым чартерным направлениям в Турцию также уменьшится. Так из Минска в Бодрум самолеты будут летать на 25 минут быстрее, обратно из этого города – на 20 минут. Время полета по маршруту Минск – Анталия сократилось на 30 минут, но в обратном направлении оно пока остается прежним.

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