закрыть
8 сентября 2022, четверг, 20:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинской аэроразведке посвятили фигурку Lego

4
  • 8.09.2022, 19:12
  • 2,592
Украинской аэроразведке посвятили фигурку Lego

Фотофакт.

Платформа о конструкторе Lego The Brothers Brick создала фигурки аэроразведчика, дрона и собаки. Об этом 7 сентября в Facebook сообщила пресс-служба украинской авиаразведки.

Автор фигурок Эндрю Бикрафт сообщил в Twitter, что таким образом он хочет поддержать украинских аэроразведчиков на войне. Он рассказал, что на создание новых фигурок его вдохновила статья об аэроразведке в издании The Guardian.

«Главной фигурой композиции является защитник-аэроразведчик в военной форме. В руках он держит пульт от беспилотника, за спиной – рюкзак, на голове – гарнитура», – говорится в сообщении.

До этого автор уже презентовал серию фигурок об украинской армии. Он создал парамедиков Екатерину Галушку и Алину Михайлову, а также солдат ВСУ, вооруженные автоматами и Javelin.

Такие фигурки создаются с помощью готовых элементов конструктора и кастомно отпечатанных деталей, добавили в пресс-службе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят Леонид Невзлин
Только жесткие санкции против режима Лукашенко освободят политзаключенных
Только жесткие санкции против режима Лукашенко освободят политзаключенных Наталья Радина
Только победа
Только победа Виктор Андрусив
Балаклейский сюрприз
Балаклейский сюрприз Константин Машовец