Украинской аэроразведке посвятили фигурку Lego 4 8.09.2022, 19:12

2,592

Фотофакт.

Платформа о конструкторе Lego The Brothers Brick создала фигурки аэроразведчика, дрона и собаки. Об этом 7 сентября в Facebook сообщила пресс-служба украинской авиаразведки.

Автор фигурок Эндрю Бикрафт сообщил в Twitter, что таким образом он хочет поддержать украинских аэроразведчиков на войне. Он рассказал, что на создание новых фигурок его вдохновила статья об аэроразведке в издании The Guardian.

«Главной фигурой композиции является защитник-аэроразведчик в военной форме. В руках он держит пульт от беспилотника, за спиной – рюкзак, на голове – гарнитура», – говорится в сообщении.

До этого автор уже презентовал серию фигурок об украинской армии. Он создал парамедиков Екатерину Галушку и Алину Михайлову, а также солдат ВСУ, вооруженные автоматами и Javelin.

Такие фигурки создаются с помощью готовых элементов конструктора и кастомно отпечатанных деталей, добавили в пресс-службе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».