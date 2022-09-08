Глава Пентагона рассказал, какое оружие сейчас нужно Украине 5 8.09.2022, 19:29

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Ллойд Остин

США помогут.

Министр обороны США Ллойд Остин после встречи в формате Рамштайн рассказал об оборонных потребностях Украины, передает «Новое время».

Во время брифинга в четверг, 8 сентября, глава Пентагона заявил, что контактная группа будет обеспечивать поддержку Украины в долгосрочной перспективе, находя «новые инновационные пути» для помощи украинской армии и народу.

Остин сказал, что сейчас Украине срочно необходимо больше артиллерийских систем и снарядов, противовоздушная оборона, береговая оборона и другие силы и средства.

«США наращивают усилия, чтобы удовлетворить эти потребности, и я рад, что многие наши партнеры и союзники делают то же самое», — добавил он.

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