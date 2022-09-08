В пятницу в Беларуси будет до +20 градусов
- 8.09.2022, 19:40
Ночью ожидаются заморозки.
Ночные заморозки и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 9 сентября. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу ожидается переменная облачность. По юго-западу страны пройдут дожди, днем местами сильные. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.
Ночью на большей части территории страны будут заморозки от 0 до минус 3 градусов. Местами температура воздуха составит плюс 1-6 градусов, а в юго-западных районах 7-10 градусов. Днем воздух прогреется до 12-18 градусов, местами — до 20 тепла.
На большей части территории Гомельской и Минской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс).