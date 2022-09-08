Над Балаклеей поднят флаг Украины

Над Балаклеей поднят флаг Украины14
- 8.09.2022, 19:43
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Освобождены также 20 населенных пунктов Харьковской области.
Над Балаклеей поднят украинский государственный флаг.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
Кроме того, ряд телеграм-каналов сообщает о взятии ВСУ ряда сел, прилегающих к Балаклее. В частности, опубликовано видео поднятия государственного флага Украины в поселке Волохов Яр.
Как сообщалось, украинские защитники освободили более 20 населенных пунктов на харьковском направлении. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.
Балаклея — город, входящий в Изюмский район Харьковсокй области. Он является стратегическим пунктом на подходах к Изюму.