Генерал Милли: Стратегические цели Москвы провалились
- 8.09.2022, 20:01
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Украинцы демонстрируют мастерство.
Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли убежден, что стратегические цели Кремля в Украине провалились.
Об этом он рассказал во время брифинга в четверг, 8 сентября, после встречи в формате Рамштайн, передает «Новое время».
«Несмотря на превосходство РФ в вооружении и численности, украинцы продемонстрировали превосходное тактическое мастерство и продемонстрировали превосходную волю к борьбе, борьбе за свою страну, борьбе за свою свободу», — сказал Милли.
Генерал напомнил, что Россия потерпела поражение в наступлении, а оккупанты не захватили всего Донбасса, а только перешли Днепр на юге в районе Херсона.
Милли добавил, что слишком рано оценивать контрнаступление ВСУ в Херсонской области, но продвижение украинских войск под Херсоном было «постоянным» и «преднамеренным».
«Они продолжают бой. У них есть силы, чтобы сделать это (освободить юг страны — ред), и мы посмотрим, что из этого получится», — сказал он.