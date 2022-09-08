Генерал Милли: Стратегические цели Москвы провалились 8.09.2022, 20:01

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Марк Милли

Украинцы демонстрируют мастерство.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли убежден, что стратегические цели Кремля в Украине провалились.

Об этом он рассказал во время брифинга в четверг, 8 сентября, после встречи в формате Рамштайн, передает «Новое время».

«Несмотря на превосходство РФ в вооружении и численности, украинцы продемонстрировали превосходное тактическое мастерство и продемонстрировали превосходную волю к борьбе, борьбе за свою страну, борьбе за свою свободу», — сказал Милли.

Генерал напомнил, что Россия потерпела поражение в наступлении, а оккупанты не захватили всего Донбасса, а только перешли Днепр на юге в районе Херсона.

Милли добавил, что слишком рано оценивать контрнаступление ВСУ в Херсонской области, но продвижение украинских войск под Херсоном было «постоянным» и «преднамеренным».

«Они продолжают бой. У них есть силы, чтобы сделать это (освободить юг страны — ред), и мы посмотрим, что из этого получится», — сказал он.

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