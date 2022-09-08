Умерла королева Великобритании Елизавета II 35 8.09.2022, 20:38

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Королева скончалась на 97-м году жизни.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября на 97-м году жизни. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на Букингемский дворец.

Первые сообщения об ухудшении здоровья королевы появились 8 сентября. Врачи рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением.

В 2022 году исполнилось 70 лет с момента вступления Елизаветы II на престол. Она стала королевой в 1952 году после смерти ее отца Георга VI. На момент коронации ей было 25 лет, а кресло премьер-министра занимал Уинстон Черчилль. Лиз Трасс стала 15-м премьер-министром Великобритании за время правления королевы. Елизавета II оставалась во главе государства дольше всех среди королей и королев в истории страны (в 2015-м она опередила пра-пра-прабабушку королеву Викторию), на момент смерти была также самым возрастным и долго правящим монархом в мире. За всю историю государством дольше управлял только король Франции Людовик XIV (больше 72 лет).

Согласно порядку престолонаследия, следующим монархом должен стать сын Елизаветы, 73-летний принц Чарльз. Далее трон может быть передан его старшему сыну Уильяму, а затем его детям принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи.

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