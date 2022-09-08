закрыть
8 сентября 2022, четверг, 22:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Умерла королева Великобритании Елизавета II

35
  • 8.09.2022, 20:38
  • 22,502
Умерла королева Великобритании Елизавета II

Королева скончалась на 97-м году жизни.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября на 97-м году жизни. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на Букингемский дворец.

Первые сообщения об ухудшении здоровья королевы появились 8 сентября. Врачи рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением.

В 2022 году исполнилось 70 лет с момента вступления Елизаветы II на престол. Она стала королевой в 1952 году после смерти ее отца Георга VI. На момент коронации ей было 25 лет, а кресло премьер-министра занимал Уинстон Черчилль. Лиз Трасс стала 15-м премьер-министром Великобритании за время правления королевы. Елизавета II оставалась во главе государства дольше всех среди королей и королев в истории страны (в 2015-м она опередила пра-пра-прабабушку королеву Викторию), на момент смерти была также самым возрастным и долго правящим монархом в мире. За всю историю государством дольше управлял только король Франции Людовик XIV (больше 72 лет).

Согласно порядку престолонаследия, следующим монархом должен стать сын Елизаветы, 73-летний принц Чарльз. Далее трон может быть передан его старшему сыну Уильяму, а затем его детям принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят Леонид Невзлин
Только жесткие санкции против режима Лукашенко освободят политзаключенных
Только жесткие санкции против режима Лукашенко освободят политзаключенных Наталья Радина
Только победа
Только победа Виктор Андрусив
Балаклейский сюрприз
Балаклейский сюрприз Константин Машовец