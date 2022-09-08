Цена на газ в Европе упала 1 8.09.2022, 20:48

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Газ теперь стоит ниже 2000 долларов.

Стоимость газа на европейском рынке снизилась в четверг, 8 сентября, ниже 2000 долларов за тысячу кубометров.

Спотовая цена газа на площадке TTF в Нидерландах с поставкой на «день вперед» упала до $1939 за тысячу кубометров или 187,2 евро за МВт ч.

Напомним, 2 сентября цена на газ в Европе упала ниже 1900 долларов. Но 5 сентября цена подскочила сразу на 30%, превысив 2800 долларов. После этого котировки снова начали снижаться.

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