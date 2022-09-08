Байден обсудил с союзниками поддержку Украины и энергетический шантаж РФ 4 8.09.2022, 21:13

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Джо Байден

Страны Запада пообещали приложить усилия для привлечения Кремля к ответственности.

Президент США Джо Байден в четверг пообщался с коллегами из Канады, Германии, Италии, Японии, Румынии, Польши и Великобритании, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и представителями Франции и Европейского Союза. В ходе разговора речь шла о текущей поддержке Украины, сообщает Белый дом.

Как говорится в сообщении, во время видеоконференции Байден отметил постоянную международную поддержку Украины, в том числе заключающуюся в непрерывном обеспечении военной и экономической помощи, а также в постоянном давлении на Россию и приложении усилий для привлечения Кремля к ответственности.

«Лидеры также обсудили использование Россией энергоносителей как оружия и необходимость дальнейшей координации для обеспечения устойчивого и доступного энергоснабжения для Европы», — пишет Белый дом.

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