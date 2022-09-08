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Политзаключенному Игорю Лосику разрешили длительное свидание с женой Дарьей

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  • 8.09.2022, 21:29
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Политзаключенному Игорю Лосику разрешили длительное свидание с женой Дарьей

Она рассказала, как провела сутки с мужем.

Политзаключенному блогеру Игорю Лосику, который отбывает 15-летнее заключение в новополоцкой колонии, позволили длительное свидание с женой Дарьей. Она приехала к Игорю 6 сентября и провела с ним сутки. О встрече с мужем Дарья рассказала Белорусской службе «Радые Свабода».

Для свидания Лосикам предоставили отдельное помещение с кухней. При этом, как рассказала Дарья, муж вместо домашней еды попросил привезти фастфуд, которого давно не ел, чай, кофе и сладости.

По ее словам, сотрудники колонии относились к ней подчеркнуто вежливо, Игорь также сказал, что давления на него не оказывают.

— Все спокойно. Ходит на работу, как и ходил. Шесть дней в неделю — работа, раз в две недели — телефонный звонок родственникам. Условия отличаются от СИЗО хотя бы тем, что после работы можно выйти на свежий воздух и немного подвигаться там. Хотя бы больше движения, какая-то работа. Морально ему там легче, чем в СИЗО, — рассказала Дарья.

Лосик сообщил, что быстро получает письма от родных, но письма от других людей ему не передают.

Усиленный режим, по которому он отбывает наказание, предусматривает два длительных свидания в год. Кроме того, администрация колонии может разрешить еще три краткосрочных свидания в год при условии, что осужденный не будет их лишен. Продолжительное свидание может длиться 2−3 дня, срок определяется администрацией.

— Игорь перед встречей писал в письмах, что если нам дадут длительное свидание, то эти сутки он будет максимально позитивным, никаких грустных мыслей не будет допускать. Чтобы не испортить ни одной минуты нашей с ним встречи. Игорь был в хорошем настроении, — рассказала Дарья.

По ее словам, муж за время заключения совсем не изменился — не приобщился к тюремному сленгу, его отношение к ней также осталось прежним.

— Самым сложным для меня было выйти из колонии после свидания и понять, что осталось очень сильное ощущение — все самое важное и дорогое для меня в этой жизни осталось в той комнате, — призналась Дарья.

Напомним, барановичский блогер Игорь Лосик находится в ИК-1 Новополоцка. Он был задержан у себя дома в Барановичах 25 июня 2020 года и с тех пор находился в различных СИЗО — в Минске, Жодино и Гомеле. Его обвинили в разжигании социальной вражды и розни в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также организации массовых беспорядков.

Приговор в виде 15 лет лишения свободы в колонии усиленного режима был вынесен Игорю 14 декабря 2021 года. В июне политзаключенного этапировали из СИЗО в исправительную колонию № 1 Новополоцка.

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