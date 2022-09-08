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Майкл Макфол: Россия – неудачник, с которым никто не хочет вступать в союз

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  • 8.09.2022, 21:37
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Майкл Макфол: Россия – неудачник, с которым никто не хочет вступать в союз
Майкл Макфол

Действия российской армии на поле боя отпугивают страны мира от предоставления РФ помощи.

Успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в войне, которую 24 февраля начала Россия, стимулируют страны мира на оказание военной помощи Киеву.

Такое мнение 8 сентября в Twitter высказал экс-посол США в РФ Майкл Макфол.

«Действия украинской армии на поле боя вдохновляют страны всего мира на оказание дополнительной помощи. Действия российской армии на поле боя отпугивают страны от помощи… кроме Ирана и Северной Кореи, – написал Макфол. – Никто не хочет вступать в союз с неудачником».

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