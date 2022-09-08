Майкл Макфол: Россия – неудачник, с которым никто не хочет вступать в союз 1 8.09.2022, 21:37

3,408

Майкл Макфол

Действия российской армии на поле боя отпугивают страны мира от предоставления РФ помощи.

Успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в войне, которую 24 февраля начала Россия, стимулируют страны мира на оказание военной помощи Киеву.

Такое мнение 8 сентября в Twitter высказал экс-посол США в РФ Майкл Макфол.

«Действия украинской армии на поле боя вдохновляют страны всего мира на оказание дополнительной помощи. Действия российской армии на поле боя отпугивают страны от помощи… кроме Ирана и Северной Кореи, – написал Макфол. – Никто не хочет вступать в союз с неудачником».

The Ukrainian army’s performance on the battlefield inspires countries around the world to provide more assistance. The Russian army’s performance on the battlefield scares away countries from assisting them … except Iran and North Korea. No one wants to ally with a loser. — Michael McFaul (@McFaul) September 7, 2022

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».