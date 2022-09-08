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Официально: ВСУ деоккупировали Балаклею

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  • 8.09.2022, 21:48
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Официально: ВСУ деоккупировали Балаклею

Зеленский опубликовал видео с украинским флагом над городом.

Бойцы Вооруженных сил Украины деоккупировали Балаклею (Харьковская область), которая ранее находилась под контролем российских войск.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Глава украинского государства обнародовал видео, на котором боец ВСУ подтверждает освобождение города от российских оккупантов.

«Все на своих местах. Флаг Украины в вольном украинском городе под вольным украинским небом! Спасибо! Горжусь! Берегите себя! К победе! Слава Украине!», — написал президент Украины.

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