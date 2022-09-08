Ученые: Случайный шум увеличивает способности мозга 8.09.2022, 21:59

Искусственно созданный шум помогает быстрее обучаться и лучше усваивать информацию.

Согласно новому исследованию, искусственно созданный случайный шум может помочь мозгу лучше учиться. Считается, что случайный шум помогает обучению, увеличивая пластичность мозга или способность воспринимать новую информацию — по сути, помогая мозгу формировать новые пути и связи.

Ученые описали новую технику под названием «Транскраниальная стимуляция случайным шумом (tRNS)». tRNS предполагает размещение электродов на коже головы человека и пропускание слабых электрических токов через определенные части мозга.

По словам невролога Онно ван дер Гроена из Университета Эдит Коуэн в Австралии, это может ускорить обучение и помочь людям с неврологическими заболеваниями. Люди с трудностями в обучении смогут использовать tRNS, например, для повышения скорости обучения.

Добавление стимуляции мозга во время учебы может улучшить обучение, а также помогает с концентрацией внимания после лечения. tRNS может иметь два эффекта:

«острый» эффект, при котором обучение улучшается при применении tRNS;

долгосрочный, модулирующий эффект, при котором когнитивные функции могут быть улучшены в будущем даже после прекращения использования tRNS.

Исследования показали, что tRNS помогает:

улучшить зрительное восприятие;

более эффективно усваивать новую информацию;

улучшить способность фокусироваться.

Также это полезно в областях, где мозг может быть поврежден или восстанавливается после повреждения.

Однако, tRNS не может бесконечно повышать уровень мозга. В некоторых сценариях и в некоторых возрастных группах применение электрического шума никак не влияет на мозг. Например, ученые провели эксперимент, в котором пытались улучшить математические навыки суперматематика. tRNS не сильно повлиял на его производительность, потому что он уже является лучшим в этой области.

Еще одно преимущество tRNS заключается в том, что для работы не требуется сложная лабораторная установка. Исследователи говорят, что в будущем можно будет разработать наборы, которые люди смогут использовать сами без посторонней помощи. Ученые работают над исследованием, отправляя оборудование людям, а они сами все применяют удаленно.

По словам экспертов, концепция tRNS относительно проста. Это как батарейка: ток идет от плюса к минусу, но проходит и через голову.

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