17 знаменитых цитат Елизаветы ІІ
- 8.09.2022, 22:10
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Эти фразы стали афоризмами.
За свою долгую жизнь умершая 8 сентября британская королева Елизавета II запомнилась десятками метких фраз, которые порой становились афоризмами.
Более того, ей иногда приписывали высказывания, которые она могла бы произнести. Например, афоризм «Работа — плата за наше место на этой Земле» на самом деле принадлежит матери монарха Елизавете Боуз-Лайон.
«Новое время» приводит подборку ярких высказываний Елизаветы ІІ.
О политике
Право менять правительство с помощью урны для голосования, а не дула пистолета; возможно, это лучшее определение демократии.
На встрече с президентом США Джеральдом Фордом 1976
Мир и процветание нельзя воспринимать как должное, о них нужно постоянно заботиться, чтобы у нас никогда больше не было причин возводить памятники нашей павшей молодежи.
Речь по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии 2014
Мы [британцы] скромные, прагматичные люди, которым удобнее иметь дело с практикой, чем с теорией.
Обращение к парламенту по случаю 70-летия своей коронации 2002
Стоит помнить, что часто именно маленькие шаги, а не гигантские прыжки приводят к наиболее стойким переменам.
Рождественское послание 2019
О семье
Если меня спросят, что я думаю о семейной жизни после 25 лет брака, могу ответить просто и убедительно: я только за!
Выступление по случаю 25-летия свадьбы с принцем Филиппом 1972
Мой муж оставался моей силой все эти годы. Я в таком долгу перед ним, что он никогда не мог бы представить.
Кто знал [принцессу] Диану, никогда ее не забудет. Но и миллионы людей, никогда не встречавшихся с нею, — тоже.
Заявление после гибели Дианы 1998
Эти своенравные младенцы рождаются только тогда, когда абсолютно готовы к появлению в нашем мире.
Перед рождением внучки Беатрис 1988
Как и во всех нормальных семьях, в нашей импульсивная и пылкая молодежь восстает против ценностей старшего поколения.
Из книги королевского биографа Карен Долби
О себе
Чтобы мне верили, меня должны видеть.
Эти не раз сказанные королевой слова приводит ее биограф Салли Беделл-Смит
[Про свои костюмы ярких расцветок]: Если бы я носила бежевое, никто бы не знал, кто я такая.
Цитату привел биограф Елизаветы ІІ Роберт Хардман
Долгая жизнь неизбежно полна многих вех; моя — не исключение.
Речь в Шотландии 2015
О жизни
Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять намного труднее.
Рождественское послание 1957
Футбол — сложный бизнес, но разве они не примадонны и разве это не замечательная игра?
Встреча с главой АПЛ Дэвидом Ричардсом 2007
Печаль — это цена, которую мы платим за любовь.
Послание американскому народу после теракта 11 сентября 2001
Когда жизнь кажется тяжелой, храбрецы не смиряются и не принимают поражения, а преисполняются решимости бороться за лучшее будущее.
Рождественское послание 2008
Давайте не будем относиться к себе слишком серьезно. Ни у кого из нас нет монополии на мудрость.
Рождественское послание 1991