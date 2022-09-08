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17 знаменитых цитат Елизаветы ІІ

  • 8.09.2022, 22:10
  • 8,008
17 знаменитых цитат Елизаветы ІІ

Эти фразы стали афоризмами.

За свою долгую жизнь умершая 8 сентября британская королева Елизавета II запомнилась десятками метких фраз, которые порой становились афоризмами.

Более того, ей иногда приписывали высказывания, которые она могла бы произнести. Например, афоризм «Работа — плата за наше место на этой Земле» на самом деле принадлежит матери монарха Елизавете Боуз-Лайон.

«Новое время» приводит подборку ярких высказываний Елизаветы ІІ.

О политике

Право менять правительство с помощью урны для голосования, а не дула пистолета; возможно, это лучшее определение демократии.

На встрече с президентом США Джеральдом Фордом 1976

Мир и процветание нельзя воспринимать как должное, о них нужно постоянно заботиться, чтобы у нас никогда больше не было причин возводить памятники нашей павшей молодежи.

Речь по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии 2014

Мы [британцы] скромные, прагматичные люди, которым удобнее иметь дело с практикой, чем с теорией.

Обращение к парламенту по случаю 70-летия своей коронации 2002

Стоит помнить, что часто именно маленькие шаги, а не гигантские прыжки приводят к наиболее стойким переменам.

Рождественское послание 2019

О семье

Если меня спросят, что я думаю о семейной жизни после 25 лет брака, могу ответить просто и убедительно: я только за!

Выступление по случаю 25-летия свадьбы с принцем Филиппом 1972

Мой муж оставался моей силой все эти годы. Я в таком долгу перед ним, что он никогда не мог бы представить.

Кто знал [принцессу] Диану, никогда ее не забудет. Но и миллионы людей, никогда не встречавшихся с нею, — тоже.

Заявление после гибели Дианы 1998

Эти своенравные младенцы рождаются только тогда, когда абсолютно готовы к появлению в нашем мире.

Перед рождением внучки Беатрис 1988

Как и во всех нормальных семьях, в нашей импульсивная и пылкая молодежь восстает против ценностей старшего поколения.

Из книги королевского биографа Карен Долби

О себе

Чтобы мне верили, меня должны видеть.

Эти не раз сказанные королевой слова приводит ее биограф Салли Беделл-Смит

[Про свои костюмы ярких расцветок]: Если бы я носила бежевое, никто бы не знал, кто я такая.

Цитату привел биограф Елизаветы ІІ Роберт Хардман

Долгая жизнь неизбежно полна многих вех; моя — не исключение.

Речь в Шотландии 2015

О жизни

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять намного труднее.

Рождественское послание 1957

Футбол — сложный бизнес, но разве они не примадонны и разве это не замечательная игра?

Встреча с главой АПЛ Дэвидом Ричардсом 2007

Печаль — это цена, которую мы платим за любовь.

Послание американскому народу после теракта 11 сентября 2001

Когда жизнь кажется тяжелой, храбрецы не смиряются и не принимают поражения, а преисполняются решимости бороться за лучшее будущее.

Рождественское послание 2008

Давайте не будем относиться к себе слишком серьезно. Ни у кого из нас нет монополии на мудрость.

Рождественское послание 1991

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