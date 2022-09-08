ВСУ освободили более тысячи квадратных километров с начала сентября 2 8.09.2022, 22:32

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Об этом сообщил президент Украины.

Украинские военные смогли освободить от российских оккупантов более тысячи квадратных километров с начала сентября.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«В рамках продолжающихся оборонных операций наши герои освободили уже десятки населенных пунктов. И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты. Всего с 1 сентября освобождены более тысячи квадратных километров нашей территории», — рассказал президент Украины.

Он подчеркнул, что благодарен всем военным, которые обеспечили контрнаступление.

«Спасибо армии, разведчикам, спецслужбам за каждый украинский флаг, который установили за последние дни», — заявил Зеленский.

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