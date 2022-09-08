Новый король Британии сделал первое заявление 3 8.09.2022, 22:41

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Карл III

Официальным именем нового британского короля станет Карл III.

Новым королем Великобритании стал старший сын покойной королевы Елизаветы II 73-летний принц Чарльз. В своем первом заявлении новый монарх назвал смерть матери «моментом величайшей грусти для себя и всех членов семьи».

«Мы глубоко скорбим по смерти любимого суверена и не менее любимой матери. Знаю, что ее смерть будет глубоко ощутима по всей стране, территориям и Содружеству, а также бесчисленным количеством людей по всему миру», — отметил он.

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Чарльз фактически становится королем, однако официально его должны провозгласить таковым на отдельной церемонии, которая состоится позже.

Его жена – 74-летняя Камилла – получит титул королевы-консорта. Это значит, что супруга короля имеет равный с ним социальный статус и имеет дамский эквивалент его монархического титула.

Официальным именем нового британского короля станет Карл III, полное имя - Чарльз Филипп Артур Джордж. Премьер-министр Лиз Трасс уже выступила с обращением к нации и назвала короля Карлом III.

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