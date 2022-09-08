закрыть
8 сентября 2022, четверг, 23:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Новый король Британии сделал первое заявление

3
  • 8.09.2022, 22:41
  • 7,832
Новый король Британии сделал первое заявление
Карл III

Официальным именем нового британского короля станет Карл III.

Новым королем Великобритании стал старший сын покойной королевы Елизаветы II 73-летний принц Чарльз. В своем первом заявлении новый монарх назвал смерть матери «моментом величайшей грусти для себя и всех членов семьи».

«Мы глубоко скорбим по смерти любимого суверена и не менее любимой матери. Знаю, что ее смерть будет глубоко ощутима по всей стране, территориям и Содружеству, а также бесчисленным количеством людей по всему миру», — отметил он.

Чарльз фактически становится королем, однако официально его должны провозгласить таковым на отдельной церемонии, которая состоится позже.

Его жена – 74-летняя Камилла – получит титул королевы-консорта. Это значит, что супруга короля имеет равный с ним социальный статус и имеет дамский эквивалент его монархического титула.

Официальным именем нового британского короля станет Карл III, полное имя - Чарльз Филипп Артур Джордж. Премьер-министр Лиз Трасс уже выступила с обращением к нации и назвала короля Карлом III.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят Леонид Невзлин
Только жесткие санкции против режима Лукашенко освободят политзаключенных
Только жесткие санкции против режима Лукашенко освободят политзаключенных Наталья Радина
Только победа
Только победа Виктор Андрусив
Балаклейский сюрприз
Балаклейский сюрприз Константин Машовец