Норвегия передала Украине ракеты, которыми США уничтожили лидера «Аль-Каиды» 2 8.09.2022, 22:57

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Киев получил 160 ракет Hellfire с лазерным наведением.

Норвегия передаст Украине 160 ракет с лазерным наведением Hellfire, пусковые площадки, блоки наведения и приборы ночного видения. Об этом на совещании глав минобороны стран — союзниц Украины на базе «Рамштайн» в Германии объявил глава норвежского военного ведомства Бьорн Арильд Грамм, сообщает BBC. Информацию подтвердил украинский министр обороны Алексей Резников агентству Bloomberg.

«Это оружие, которое запросила Украина, и оно пригодится в борьбе с российскими вооруженными силами. Ракета проста в эксплуатации, ее можно применять как по наземным, так и по морским целям», — рассказал норвежский министр.

Норвегия закупала эти ракеты для десантного подразделения Kystjegerkommandoen («Береговые рейнджеры-коммандо»), обученного действовать на прибрежных театрах военных действий. Они выполняют роль морской пехоты и береговой артиллерии. Их срок эксплуатации близится к концу, военные планировали поэтапно снять их с вооружения.

Перед отправкой состояние ракет Hellfire проинспектировали, а украинские операторы уже прошли инструктаж по их использованию. Ракетную установку можно перевозить на автомобиле или переносить вручную. Ее также можно установить на мобильных платформах.

Ракеты Hellfire производства американской компании Lockheed Martin оснащены девятикилограммовой боеголовкой и могут быть запущены на расстояние до восьми километров. Каждая ракета оснащена лазерным целеуказателем, который наводится на поражаемый объект.

По данным Reuters, с помощью модифицированных ракет Hellfire в июле был убит лидер террористической организации «Аль-Каида» Айман аль-Завахири. Представитель Белого дома рассказал, что две ракеты были выпущены по лидеру боевиков с беспилотника. В результате удара больше никто не пострадал.

В США Аз-Завахири был признан главным организатором террористических актов 11 сентября 2001 года. За информацию о его местонахождении была объявлена награда в $25 млн. Он стал новым лидером «Аль-Каиды» после убийства Усамы бин Ладена в Пакистане в 2011 году.

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