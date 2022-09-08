США назвали критическую цену нефти для России 3 8.09.2022, 23:07

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При такой цене добыча нефти в РФ станет убыточной.

Добыча нефти в России станет убыточной, если цена барреля опустится ниже 44 долларов, заявил в интервью Bloomberg замминистра финансов США Уолли Адеймо.

По его словам, этот «критический» уровень для российской нефтедобычи рассматривается при обсуждении «потолка цен» на российские баррели, который страны G7 согласовали на прошлой неделе.

Отметка в 44 доллара за бочку — это собственная оценка Минфина США, рассказал Адеймо, курирующий в ведомстве соблюдение санкционного режима против России.

«Мы не собираемся устанавливать [потолок] цены ниже себестоимости производства в России», — подчеркнул замминистра, добавив, что уровень должен быть таким, чтобы мотивировать Россию на добычу, но при этом не позволить получать прибыль.

Россия полностью прекратит поставки энергоносителей, если на них будет введен потолок цен, пригрозил, выступая на Восточном экономическом форуме в среду, президент Владимир Путин.

«Вообще ничего не будем поставлять. Ни газ, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут — ничего. И нам останется только одно: приговаривать „Мерзни, мерзни, волчий хвост“», — сказал он.

Министры финансов «большой семерки», напомним, согласовали решение ввести «потолок цен», при превышении которого будет запрещено страхование морских перевозок российской нефти. Эти меры планируется запустить с декабря — одновременно с нефтяным эмбарго Евросоюза.

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