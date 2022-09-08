«Ты из Беларуси? Я знаю эту страну» 1 8.09.2022, 23:14

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Кто из белорусов встречался с королевой Елизаветой II.

Королева Великобритании Елизавета II умерла на 97 году жизни. За свою яркую и богатую событиями жизнь она встречалась со многими людьми по всему миру. Ей, как главе государства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, вручали верительные грамоты белорусские послы. Но с белорусами она встречалась и не на столь высоком государственном уровне, пишет «КП».

Королева вспомнила про Беларусь, общаясь с Александром Глебом

Так, в феврале 2007 года королева пригласила в Букингемский дворец на послеобеденный чай футболистов лондонского «Арсенала». В те годы в составе «канониров» блистал белорус Александр Глеб.

Что был за повод для чаепития? «Арсенал» приглашал Елизавету II на торжественное открытие новой арены — Emirates Stadium. Однако из-за недомогания королева не смогла принять участия в церемонии, а на мероприятие отправился ее супруг герцог Эдинбургский.

Но Елизавета II не забыла о приглашении и спустя несколько месяцев приняла футболистов во дворце.

Александр Глеб на приеме у королевы. Фото: личный архив Александра Глеба.

Подробностями встречи Александр Глеб делился с «Прессболом»:

— Первым делом нам показали Букингемский дворец. К огромному сожалению, мы увидели лишь малую часть его залов — может быть, десятка три (всего их более 600), но этого хватило, чтобы составить о нем представление. Очень величественное и вместе с тем необычайно красивое сооружение, вступая в которое, испытываешь вполне понятный трепет, — говорил Александр. — Глядя на окружающую обстановку, понимаешь, что каждая вещь, любая картина на стене прямо-таки дышат вековой историей человечества.

Еще до встречи с королевой с Глебом произошел комичный эпизод.

— Я, кстати, не выдержал искушения и поинтересовался у привратника о цене одного из понравившихся полотен. «О, сэр, у вас прекрасный вкус. Этот Ван Гог, думаю, стоит несколько десятков миллионов фунтов».

И вот Глеб и его команда появляются в зале приемов королевы.

— При ее появлении меня охватили ранее неизведанные ощущения. Наверное, это то, что называется голубой кровью. Я почувствовал женщину необычайно сильной ауры, в притяжение которой не попасть, по-моему, просто невозможно, — восхищался Глеб. — Королева очень доброжелательна и внимательна, и, мне кажется, именно благодаря этому таланту умеет расположить к себе любого человека, вне зависимости от того, каким социальным статусом он обладает. Только там я в полной мере понял, почему у англичан венценосная особа вызывает такие трепетные чувства.

Королеву познакомили с каждым из игроков «Арсенала». Дошла и очередь до Александра Глеба.

— Мне она сказала: «Ты из Беларуси? Я знаю эту страну и даже была в вашем посольстве». Если честно, я не нашелся, что ответить. Улыбнулся, понимающе пожал плечами и сказал, что это неплохо.

После были светские беседы со свитой королевы.

— С удовольствием пообщались с ними еще минут 15, затем были сделаны фото на память, и мы откланялись, — так закончился прием для белорусского футболиста.

На память у Александра Глеба осталась фотография с королевой.

«Королева спросила, в чем заключается смысл изобретения»

Похожий снимок, только датированный 2014 годом, есть и у бизнесмена Тимофея Еремеева.

Наладчик станков и экономист по образованию попал в Великобританию, где с нуля создал успешный новый бизнес. По предложению премьер-министра Дэвида Кэмерона королева Елизавета II решила вручить возглавляемой белорусом компании высшую награду страны в области инноваций, писал onliner.by.

Его компания Permavent запатентовала собственную разработку — уникальную технологию укладки сланца.

Тимофей Еремеев беседует с королевой. Фото: people.onliner. by

Тимофей Еремеев получил премию королевы Великобритании — Queen’s Award for Enterprise. Это награда вручается компаниям за выдающиеся достижения в области инноваций, международной торговли и устойчивого развития. Победителей объявляют ежегодно в день рождения королевы.

— Дресс-код обычный — деловой костюм. Был небольшой инструктаж о вещах, которые и так известны, — рассказывал Тимофей о королевском приеме. — Первый раз к королеве нужно обращаться «Your Majesty», потом - «Mam».

Во время личной беседы королева спросила, в чем заключается смысл изобретения компании Тимофея.

— Это область достаточно специализированная, но она задавала вопросы по существу. Подчеркнула: очень важно, чтобы не только руководство, но и простые работники понимали, что и они причастны к событию. А еще сказала, что благодаря фирмам, которые работают, производят продукт, платят налоги, и существует страна.

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