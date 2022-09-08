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Индийские банки отказываются обслуживать торговлю с РФ

  • 8.09.2022, 23:19
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Индийские банки отказываются обслуживать торговлю с РФ

Банки не хотят брать на себя риски из-за санкций.

Попытки российских чиновников наладить торговлю с Индией в обход традиционных валют и международной системы SWIFT продолжает буксовать.

Большинство индийских банков не желают открывать счета российским кредитным организациям, чтобы обеспечить транзакции в рупиях и рублях, сообщает Economic Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Индийский ЦБ в июле ввел послабления в регулировании ностро-счетов, с помощью которых возможны операции в национальных валютах. Но банки не спешат пользоваться новыми нормами, чтобы обеспечивать торговлю с Россией, опасаясь, что это подведет их под вторичные санкции США, рассказал один из источников ET.

7 сентября индийских банкиров вызвали на совещание в Центробанк, чтобы обсудить препятствия для перехода на операции в нацвалютах. Но частные банки, среди которых наибольшее число «отказников», отправили на встречу младших топ-менеджеров, сигнализируя об отсутствии интереса к теме.

Ничего удивительного в этом нет: риски от торговли с Россией в обход санкций очевидны, а выгоды — нет, считает источник ET из числа банкиров. «Банки со значительным международным бизнесом сомневаются, а многие частные банки имеют листинг на американских биржах», — объясняет он.

Ситуация фактически зашла в тупик: правительство Индии имеет договоренности с российскими чиновниками и давит на ЦБ, тот в свою очередь давит на банкиров. «А у банков уже много проблем, и для них это может стать еще одной головной болью», — говорит источник ET.

Российские власти еще в апреле анонсировали переход на рупии и рубли в торговле с Индией, которая стала ключевым покупателем российской нефти, попавшей под «бойкот» в Европе. Поставки баррелей из РФ на некогда периферийный рынок сбыта с начала войны выросли в 60 раз и достигали почти 1 млн баррелей в день. Но процесс торговли без долларов застопорился, несмотря на решение индийского правительства ввести налоговые льготы для товаров, которые экспортируются за рупии.

Наличие проблем с рупиями, в которых Кремль видит альтернативу «токсичным» долларам и евро, признал в среду замглавы Минфина Алексей Моисеев. Возможность использования индийской валюты «очень ограничена из-за достаточно жесткого валютного контроля внутри Индии», сказал он в интервью РБК.

«Там есть достаточно серьезные ограничения в отношении того, что с этой валютой можно делать. В Китае тоже существенные валютные ограничения. Но они не так препятствуют использованию валюты», — пояснил Моисеев.

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