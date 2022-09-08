Фанаты «Кельна» устроили массовую драку с болельщиками «Ниццы» перед матчем Лиги конференций
- 8.09.2022, 23:28
Немецкие и французские фанаты дрались прямо на стадионе.
Фанаты немецкого «Кельна» устроили массовую драку на трибунах с болельщиками французской «Ниццы» перед матчем 1-го тура Лиги конференций, из-за чего поединок начался позже.
Драка на стадионе «Альянц Ривьера» началась после того, как ультрас немецкой команды пытались прорваться на сектор с французскими болельщиками, сообщает RMC Sport.
В результате столкновения один болельщик упал с трибуны, семеро получили травмы, двое из которых в тяжелом состоянии.
Чтобы разогнать толпу, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.
В итоге матч начался на 55 минут позже чем планировалось.
Nice vs Köln fights 😡 | #OGCNKOE #OGCNice #FCKOELNpic.twitter.com/DfOEKuqw3h— Clip My Football © (@ClipMyFootball) September 8, 2022