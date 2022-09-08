Фанаты «Кельна» устроили массовую драку с болельщиками «Ниццы» перед матчем Лиги конференций 8.09.2022, 23:28

Немецкие и французские фанаты дрались прямо на стадионе.

Фанаты немецкого «Кельна» устроили массовую драку на трибунах с болельщиками французской «Ниццы» перед матчем 1-го тура Лиги конференций, из-за чего поединок начался позже.

Драка на стадионе «Альянц Ривьера» началась после того, как ультрас немецкой команды пытались прорваться на сектор с французскими болельщиками, сообщает RMC Sport.

В результате столкновения один болельщик упал с трибуны, семеро получили травмы, двое из которых в тяжелом состоянии.

Чтобы разогнать толпу, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

В итоге матч начался на 55 минут позже чем планировалось.

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