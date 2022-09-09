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В Великобритании десять дней продлится национальный траур

  • 9.09.2022, 0:47
В Великобритании десять дней продлится национальный траур

Похороны королевы состоятся 18 сентября.

В Великобритании начался национальный траур, который продлится до похорон королевы. Об этом 8 сентября сообщил британский телеканал Sky News.

Как сообщает The Guardian, 9 сентября в Сент-Джеймсском дворце провозгласят нового короля. Во второй половине дня король встретится с премьер-министром и кабинетом министров. На одни сутки будут приподняты флаги.

10-11 сентября гроб из Балморала доставят сначала в дворец в Холируд, а после в собор Святого Джайлса, где пройдет церемониальная процессия. Согласно планам «Лондонского моста», ожидается, что новый король тем временем отправится в Вестминстерский дворец, чтобы выразить соболезнование. Кроме того, в Холирудхаус он должен посетить церемонию передачи ключей, а после – службу в соборе Святого Джайлса.

12 сентября гроб покойной королевы должны доставить на вокзал Эдинбурга Уэверли, от куда он поездом отправиться в Лондон. Тогда же состоится репетиция шествия гроба из Букингемского дворца в Вестминстер-холл. На следующий день гроб с телом королевы перенесут в Вестминстер-холл, где он будет находиться пять дней.

За день до похорон, которые состоятся 18 сентября, Чарльз будет приветствовать прибывшие на похороны иностранные королевские семьи. На десятый день, с дня смерти королевы, пройдут государственные похороны в Вестминстерском аббатстве. По всей стране будет двухминутное молчание. В часовне Святого Георгия в Виндзорском замке состоится панихида, во время которой гроб будет опущен в королевский склеп.

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