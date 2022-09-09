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Набиуллина предрекла россиянам бедность из-за изоляции

  • 9.09.2022, 1:44
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Набиуллина предрекла россиянам бедность из-за изоляции
Эльвира Набиуллина

Глава ЦБ РФ заявила об этом на Московском финансовом форуме.

Благосостояние россиян будет снижаться, если Россия в борьбе за суверенитет пойдет по пути самоизоляции, предупредила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, нельзя воспринимать идею суверенитета страны как автаркию.

«Когда говорят о суверенитете [финансовой системы], очень важно акцентировать на том, что это не автаркия, это не самоизоляция финансовой системы. Автаркия, самоизоляция — это был бы путь к снижению благосостояния людей в конечном счете», — сказала Набиуллина на Московском финансовом форуме (цитата по РБК).

По ее словам, Россия не уходит с глобальных рынков и остается «интегрирована» с теми странами, которые готовы работать с ней. Разрыв отношений с «историческими партнерами» — «это не повод все побросать и сказать, что мы будем сейчас что-то новое придумывать», считает Набиуллина.

Глава ЦБ напомнила, что суверенные государства действуют в глобальном мире, где есть международные правила и стандарты. Для России она назвала «важным элементом» «устойчивость к внешним шокам». В этом плане финансового суверенитета удалось добиться в платежно-расчетной инфраструктуре, перестраховании, рейтинговой индустрии и в банковском секторе.

Другие участники пленарного заседания также дали свои определения «финансового суверенитета». «Это жить по средствам и не ходить с протянутой рукой», — сказал глава Минфина Антон Силуанов. «Финансовый суверенитет — это не про изоляцию, а про безопасность и стабильность», — отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По мнению помощника президента РФ Максима Орешкина, суверенитет — это «способность достигать поставленных целей в политике, экономике без помощи внешних факторов». Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин назвал суверенитетом «создание институтов развития, которые позволяют принимать решения без необходимости прибегать к внешним силам». Он также добавил, что суверенитетом можно поступиться при вступлении в международные организации.

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что у России есть финансовая независимость, но нет финансового суверенитета. «Разница на бытовом уровне такая: если мужчина получает большую зарплату, он считается финансово независимым, но если он ни копейки не может потратить без разрешения жены, у него нет финансового суверенитета», — пояснил Костин.

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