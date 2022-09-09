США ввели санкции против иранских компаний 9.09.2022, 3:27

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Из-за поставок беспилотников России.

США ввели санкции в отношении иранской компании Safiran Airport Services, обвинив ее в организации перевозок иранских беспилотников в Россию, а также в отношении трех компаний, которые, по данным Вашингтона, занимались производством иранских беспилотников. Тегеран отрицает факт поставок, сообщает Reuters.

Компании Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines и Baharestan Kish Company обвинили в причастности к разработке, производству и продаже беспилотников.

Отдельно минфин обвинил Paravar Pars в реверс-инжиниринге беспилотников американского и израильского производства, не сообщив о конкретных моделях. Некоторые из иранских беспилотников действительно основаны на БПЛА других стран, в том числе на воздушном разведывательном беспилотнике США RQ-170 Sentinel, захваченном иранскими военными в 2011 году.

В середине июля российский президент Владимир Путин посетил Иран и провел переговоры с иранским коллегой Ибрахимом Раиси и с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. По данным американских властей, обсуждались в том числе закупки иранского оружия для ведения войны в Украине. В США полагают, что Россия, скорее всего, планировала приобрести сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) серии Mohajer-6 и Shahed.

«США строго следят за соблюдением санкций как против России, так и против Ирана, и будут привлекать к ответственности Иран и всех, кто поддерживает агрессивную войну России против Украины», — заявил заместитель министра финансов по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон.

В августе CNN сообщал, что группа россиян проходила обучение в Иране по работе с беспилотниками местного производства. Журналисты отмечают, что эта информация указывала на готовность РФ начать закупать дроны в Иране.

Сейчас Россия применяет на войне отечественные «Орланы» для воздушной разведки и точечных ударов. Украинские военные используют американские беспилотники и турецкие Bayraktar для атак с воздуха. Пока Вашингтон отказывается передавать Киеву более мощные дроны Gray Eagle, опасаясь реакции Москвы.

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