За полгода на трассах Беларуси в ДТП погибли тысяча косуль, почти 350 лосей и 49 кабанов 9.09.2022, 4:52

Какие участки самые опасные?

В первом полугодии на белорусских дорогах в ДТП погибли почти 1500 животных, рассказали в Госинспекции охраны животного мира и назвали самые опасные участки трасс.

За шесть месяцев 2022 года зафиксировано 1470 ДТП, которые унесли жизни 1496 животных. Чаще всего аварии уносили жизни косуль (1066 особей) и лосей (344 особи). Кроме того, в ДТП погибли 33 оленя, 49 кабанов и четыре бобра.

Наиболее неблагополучными в отношении ДТП с участием диких копытных животных являются республиканские автомобильные дороги:

М6 (Е 30) Минск — Гродно — граница Республики Польша (Брузги),

М2 Минск — Национальный аэропорт Минск,

М1 (Е 30) Брест (Козловичи) — Минск — граница Российской Федерации,

М4 Минск — Могилев,

М5 Минск — Гомель,

М8 (Е 95) граница Российской Федерации (Езерище) — Витебск — Гомель — граница Украины (Новая Гута).

Дикие животные выходят на автодороги по различным причинам. Чаще всего — при сезонных сменах местообитаний, а также при перемещениях к местам кормежки.

«Некоторых диких животных привлекают разбросанные дорожными организациями песчано-солевые смеси, многие дикие птицы находят на обочинах дорог мелкие камешки, необходимые для пищеварения. Иногда дикие животные выходят на асфальт просто погреться и обсохнуть от росы, так как температура асфальта обычно выше температуры воздуха. Нередко дикие животные выбегают на автодороги при преследовании их хищниками или охотничьими собаками», — сообщили в Госинспекции.

Также водителям следует помнить, что дикие животные наиболее активны в темное время суток, поэтому с наступлением сумерек следует проявлять повышенную бдительность. Повышенную опасность представляют участки дорог с деревьями и кустами.

«Если лось, олень, заяц или другое дикое животное в ночное время оказывается в свете фар, оно ослеплено. Темнота за пределами пучка света воспринимается как стена и животное, как правило, начинает метаться, не видя ничего, кроме освещенного участка дороги и горящих фар. В такой ситуации следует остановиться, выключить свет фар (но оставить включенными габаритные огни), включить аварийную световую сигнализацию, тем самым дать животному время адаптироваться к наступившей темноте и покинуть дорогу», — уточнили в Госинспекции.

В ведомстве также напомнили, что при обнаружении на дорогах раненых, травмированных, больных или погибших диких животных запрещается их добывать, разделывать или перемещать. Об обнаружении туши дикого животного необходимо сообщить в милицию.

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