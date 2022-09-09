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Наступление на Херсон: украинские военные уничтожили паромную переправу и три «Урагана» врага

  • 9.09.2022, 7:34
Наступление на Херсон: украинские военные уничтожили паромную переправу и три «Урагана» врага

Позиции российских войск на юге были поражены 265 раз.

Украинские защитники продолжают мощно бить по российским оккупантам на юге. ВСУ уничтожили 2 склада и паромную переправу врага.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Военные отмечают, что наша авиация нанесла 6, а ракетно-артиллерийские подразделения - 265 точных поражений.

«Мосты находятся под плотным огневым контролем без возможности ремонта и использования», - подчеркнули в ОК «Юг».

Потери РФ за боевой день составляют:

59 солдат;

3 реактивные системы залпового огня «Ураган» и транспортно-зарядная машина для них;

2 самоходных орудия артиллерии «Пион»;

самоходная гаубица «Мста-С»;

3 самоходные артиллерийско-минометные установки;

танк Т-72;

6 единиц автобронетехники.

«Также уничтожены 2 склада боеприпасов в Бериславском районе и паромная переправа в Новой Каховке», - добавили военные.

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