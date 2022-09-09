Наступление на Херсон: украинские военные уничтожили паромную переправу и три «Урагана» врага
- 9.09.2022, 7:34
Позиции российских войск на юге были поражены 265 раз.
Украинские защитники продолжают мощно бить по российским оккупантам на юге. ВСУ уничтожили 2 склада и паромную переправу врага.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Военные отмечают, что наша авиация нанесла 6, а ракетно-артиллерийские подразделения - 265 точных поражений.
«Мосты находятся под плотным огневым контролем без возможности ремонта и использования», - подчеркнули в ОК «Юг».
Потери РФ за боевой день составляют:
59 солдат;
3 реактивные системы залпового огня «Ураган» и транспортно-зарядная машина для них;
2 самоходных орудия артиллерии «Пион»;
самоходная гаубица «Мста-С»;
3 самоходные артиллерийско-минометные установки;
танк Т-72;
6 единиц автобронетехники.
«Также уничтожены 2 склада боеприпасов в Бериславском районе и паромная переправа в Новой Каховке», - добавили военные.