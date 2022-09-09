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Лиз Трасс провела первые переговоры с будущим королем Карлом III

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  • 9.09.2022, 7:43
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Лиз Трасс провела первые переговоры с будущим королем Карлом III

Перед этим состоялась специальная встреча кабинета министров Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс провела переговоры с будущим королем Карлом III.

Об этом сообщает CNN.

Будущий король Карл III сообщил премьер-министру, что смерть королевы наступила в 4:30 по местному времени (6:30 по минскому времени).

В свою очередь, Лиз Трасс сообщила, что провела специальную встречу с министрами, на которой обсуждалась смерть королевы Елизаветы II.

О смерти королевы в шотландском замке Балморал сообщил Букингемский дворец вечером 8 сентября.

Перед этим врачи 96-летней Елизаветы II выразили обеспокоенность состоянием ее здоровья. В шотландскую резиденцию королевы прибыли ее дети и внуки. У королевы четверо детей, восемь внуков и 12 правнуков, она возглавляла Британию дольше всего в истории — 70 лет.

Принц Уэльский Чарльз после смерти королевы Елизаветы II автоматически становится новым британским монархом.

На сайте Букингемского дворца сообщается, что 73-летний Чарльз и его жена Камилла останутся в замке Балморал, где умерла королева, и вернутся в Лондон в пятницу, 9 сентября.

Премьер-министр Британии Лиз Трасс в своем обращении сообщила, что король возьмет имя Карл III. Эту информацию подтвердили Кларенс-хаус.

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