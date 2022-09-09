«Я калаш выкинул, пошел домой»: боевики «ЛНР» подняли бунт

«Я калаш выкинул, пошел домой»: боевики «ЛНР» подняли бунт4
- 9.09.2022, 7:51
- 11,466
Мобилизованные из ОРДЛО также рассказали о мародерстве своего «руководства».
Мобилизованные группировкой «ЛНР» взбунтовались против российских военных. Соответсвующее видео было опубликовано в сети.
В частности, мужчины говорят, что они «добровольцы», поэтому могут по желанию уходить. Некоторые жалуются, что их с улицы насильно забирали воевать.
«Я калаш выкинул. Все. Я пошел домой. Я никому ничего не должен. Хоть расстреливайте», — возмущаются один из мобилизованных.
Также собравшиеся заявили о мародерстве со стороны «руководства» с вывозом имущества фурами.
В середине февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» начали всеобщую принудительную мобилизацию мужчин. Мобилизованные на фронт местные жители плохо обеспечены оружием и амуницией и зачастую их отправляют на поле боя в первых рядах.