Уничтожен штаб армии РФ: видео боя в центре Балаклеи

Уничтожен штаб армии РФ: видео боя в центре Балаклеи1
- 9.09.2022, 8:00
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При освобождении города ликвидировали большое количество техники врага.
Появились эксклюзивные кадры уличного боя в центре Балаклеи Харьковской области.
8 сентября в украинских и российских пабликах появилась информация о деокупации Балаклеи в Харьковской области.
Позже информация была подтверждена официально.
ТГ-канал «Украина сейчас» показал эксклюзивные кадры уличных боев в Балаклее.
По предварительным данным, при зачистке города ликвидировали штаб оккупантов РФ, 1 «Тигр», 2 машины армии РФ и десяток военных армии России.