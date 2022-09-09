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Уничтожен штаб армии РФ: видео боя в центре Балаклеи

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  • 9.09.2022, 8:00
  • 13,942
Уничтожен штаб армии РФ: видео боя в центре Балаклеи

При освобождении города ликвидировали большое количество техники врага.

Появились эксклюзивные кадры уличного боя в центре Балаклеи Харьковской области.

8 сентября в украинских и российских пабликах появилась информация о деокупации Балаклеи в Харьковской области.

Позже информация была подтверждена официально.

ТГ-канал «Украина сейчас» показал эксклюзивные кадры уличных боев в Балаклее.

По предварительным данным, при зачистке города ликвидировали штаб оккупантов РФ, 1 «Тигр», 2 машины армии РФ и десяток военных армии России.

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