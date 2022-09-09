США хотят отобрать у России право вето в Совбезе ООН 14 9.09.2022, 8:08

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Реформу Совета безопасности обсудят с созниками Америки.

Военная агрессия России против Украины вызвала гнев и возмущение во многих странах мира и повлекла за собой исключение РФ из некоторых международных организаций, сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на брифинге во время 77-й сессии Генеральной Ассамблеи.

США выступают за реформу Совета Безопасности, поскольку нынешняя ситуация в Украине демонстрирует, что некоторые страны не собираются соблюдать Устав ООН, а лишь пользуются выгодными для себя положениями, совершая при этом преступления против международного порядка.

«Совет Безопасности также должен лучше отражать глобальную реальность и учитывать географическое представительство. Мы не должны поддерживать устаревший статус-кво. В то же время мы должны проявить гибкость для компромисса во имя ответственности», – сказала Томас-Гринфилд.

РФ нарушила национальный суверенитет и территориальную целостность Украины, нарушила права человека и развязала открытую войну, чем «нанесла удар по самой основе Устава ООН», подчеркнула она.

Украина требовала от Запада лишить врага членства в Совете Безопасности ООН, но пока этого не произошло.

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