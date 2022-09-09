закрыть
9 сентября 2022, пятница, 9:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США хотят отобрать у России право вето в Совбезе ООН

14
  • 9.09.2022, 8:08
  • 5,172
США хотят отобрать у России право вето в Совбезе ООН

Реформу Совета безопасности обсудят с созниками Америки.

Военная агрессия России против Украины вызвала гнев и возмущение во многих странах мира и повлекла за собой исключение РФ из некоторых международных организаций, сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на брифинге во время 77-й сессии Генеральной Ассамблеи.

США выступают за реформу Совета Безопасности, поскольку нынешняя ситуация в Украине демонстрирует, что некоторые страны не собираются соблюдать Устав ООН, а лишь пользуются выгодными для себя положениями, совершая при этом преступления против международного порядка.

«Совет Безопасности также должен лучше отражать глобальную реальность и учитывать географическое представительство. Мы не должны поддерживать устаревший статус-кво. В то же время мы должны проявить гибкость для компромисса во имя ответственности», – сказала Томас-Гринфилд.

РФ нарушила национальный суверенитет и территориальную целостность Украины, нарушила права человека и развязала открытую войну, чем «нанесла удар по самой основе Устава ООН», подчеркнула она.

Украина требовала от Запада лишить врага членства в Совете Безопасности ООН, но пока этого не произошло.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Полина - символ сопротивления
Полина - символ сопротивления Ирина Халип
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят Леонид Невзлин
Только жесткие санкции против режима Лукашенко освободят политзаключенных
Только жесткие санкции против режима Лукашенко освободят политзаключенных Наталья Радина
Только победа
Только победа Виктор Андрусив