«Она — как часть семьи»: белорусская баскетболистка Снытина рассказала о реакции на смерть Елизаветы II 1 9.09.2022, 8:12

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Выступившая против режима Лукашенко спортсменка с 8 сентября играет за «Лондон Лайонс».

Смерть королевы Великобритании Елизаветы II застала известную белорусскую баскетболистку Екатерину Снытину в составе клуба «Лондон Лайонс». Наша спортсменка рассказала «Зеркалу», как отреагировали ее одноклубницы на кончину монарха.

Снытина присоединилась к команде именно сегодня, 8 сентября. Причем не в Великобритании, а на сборе в Словении — белоруске по-прежнему оформляют рабочую визу. Хотя она заключила контракт с клубом еще в конце июля.

— Интересный у меня, конечно, первый день в команде, — рассказывает Екатерина. — Мы были на прогулке, когда в шесть часов вечера последовало объявление правительства. Кто-то уже шел с наушником, кто-то смотрел трансляцию. Собрались вокруг телефонов… Потом звучал гимн «Боже, храни королеву!».

По словам Снытиной, некоторые баскетболистки выглядели очень грустными, были и слезы.

— Мы разговаривали об этом еще днем, когда появилась информация, что королеве стало плохо. Я как раз прилетела в Словению. Меня встретили в аэропорту. Потом спрашивала у одноклубниц: «Как вы относитесь к Елизавете II?» Они отвечали: «Королева — как часть твоей семьи, твоя бабушка». Моим коллегам по команде от 20 до 30 лет. Но все знали, что она там, где-то рядом.

Екатерина говорит, что в определенной степени команде повезло, что она находится в Словении.

— Если бы были в Великобритании, то, возможно, нам бы не разрешили даже тренироваться. А так сейчас в стране объявили 10-дневный траур. Насколько поняла, в соцсетях нельзя ничего постить в это время. Режим тишины. Пока не знаю, как это точно будет выглядеть именно для нашей команды. Недавно было собрание. Менеджер клуба сказала, что если кому-то из игроков или персонала нужен психолог, чтобы обсудить ситуацию, то нужно дать ей знать. Для британцев это действительно как смерть близкого человека.

Снытина уверяет, что ей интересно наблюдать за ситуацией.

— Вернулись в отель, и одноклубницы начали говорить о дальнейшей жизни. Мол, а что будет теперь с валютой, ведь на многих купюрах изображена королева. А с гимном? Будут слова про короля вместо королевы, раз трон унаследовал Чарльз? Тут спортсмены не считают, что они вне политики. Люди органично обсуждают королей, правительство. Все ведь взаимосвязано.

По словам Екатерины, ей сейчас немного грустно:

— Я не британка, но со своей стороны тоже чувствую уважение к королеве. Она стала большой частью мировой истории.

В Instagram-аккаунте «Лондона» появилось такое сообщение:

— Мы скорбим вместе с нашим городом, нашей страной и нашим сообществом в связи с кончиной ее величества королевы.

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