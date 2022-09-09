Оккупанты понесли огромные потери при паническом бегстве из Балаклеи

Оккупанты понесли огромные потери при паническом бегстве из Балаклеи1
- 9.09.2022, 8:22
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Многие российские военные попали в засаду.
При бегстве из Балаклеи в Харьковской области российские оккупанты потеряли очень много живой силы и техники.
Подробности феерического отступления россиян появляются в сети, сообщает «Апостроф».
Украинский журналист Денис Казанский опубликовал красноречивое фото, на котором два бойца ВСУ «селфятся» на фоне лежащего на земле оккупанта.
«Теперь уже можно! Балаклея - это Украина!», - подписан кадр.
Кроме того, в Балаклее у оккупантов очень большие потери. Россияне убегали так быстро, что бросали тела погибших сослуживцев.
Разгром российской армии в Балаклее стал расплатой за Иловайск в 2014 году, отмечает журналист, добавляя, что на дорогах в округе повсюду разбитая и брошенная техника оккупантов.
Еще один украинский журналист Анатолий Цаплиенко сообщает, что россияне пробовали убежать, но на дороге их встретила засада украинских бойцов. Чем все закончилось, можно посмотреть на видео.