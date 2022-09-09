закрыть
9 сентября 2022, пятница, 9:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Оккупанты понесли огромные потери при паническом бегстве из Балаклеи

1
  • 9.09.2022, 8:22
  • 8,806
Оккупанты понесли огромные потери при паническом бегстве из Балаклеи

Многие российские военные попали в засаду.

При бегстве из Балаклеи в Харьковской области российские оккупанты потеряли очень много живой силы и техники.

Подробности феерического отступления россиян появляются в сети, сообщает «Апостроф».

Украинский журналист Денис Казанский опубликовал красноречивое фото, на котором два бойца ВСУ «селфятся» на фоне лежащего на земле оккупанта.

«Теперь уже можно! Балаклея - это Украина!», - подписан кадр.

Кроме того, в Балаклее у оккупантов очень большие потери. Россияне убегали так быстро, что бросали тела погибших сослуживцев.

Разгром российской армии в Балаклее стал расплатой за Иловайск в 2014 году, отмечает журналист, добавляя, что на дорогах в округе повсюду разбитая и брошенная техника оккупантов.

Еще один украинский журналист Анатолий Цаплиенко сообщает, что россияне пробовали убежать, но на дороге их встретила засада украинских бойцов. Чем все закончилось, можно посмотреть на видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Полина - символ сопротивления
Полина - символ сопротивления Ирина Халип
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят Леонид Невзлин
Только жесткие санкции против режима Лукашенко освободят политзаключенных
Только жесткие санкции против режима Лукашенко освободят политзаключенных Наталья Радина
Только победа
Только победа Виктор Андрусив