Северная Корея провозгласила себя ядерным государством 8 9.09.2022, 8:25

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КНДР заявила, что не будет вести переговоры по денуклеаризации.

Верховное народное собрание КНДР приняло «Закон о политике в отношении ядерного оружия», который юридически закрепил статус ядерного государства. Также КНДР подчеркнула, что не будет вести переговоры по денуклеаризации, поскольку обладание ядерным оружием является ее законным и неотъемлемым правом, передает агентство «Рёнхап».

Условиями применения ядерного оружия являются применение или необратимая угроза применения ядерного оружия против КНДР, нападение на руководство страны, в том числе с использованием неядерного оружия, военная атака на важные стратегические объекты, необходимость предотвратить затягивание военных действий или обеспечить инициативу.

При этом отмечается, что ядерное оружие «используется как крайняя мера против внешней агрессии», и Северная Корея не будет применять его первой.

КНДР обязуется не размещать ядерное оружие на территории других стран и не передавать им связанные с ядерным оружием технологии, объекты или материалы.

Выступая на заседании Верховного народного собрания КНДР, Ким Чен Ын подчеркнул, что обладание ядерным оружием является законным и неотъемлемым правом его страны, в связи с чем Пхеньян не намерен вести никакие переговоры по денуклеаризации. Он подчеркнул, что Северная Корея «никогда не сдастся, даже после ста лет санкций».

Ядерная программа КНДР начала реализовываться в начале 1950-х годов, когда закладывались основные исследования в ядерной области. 10 февраля 2005 года КНДР впервые открыто заявила о создании в стране ядерного оружия.

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