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Путин теперь завидует Каддафи

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  • Аnti-colorados, defence-line.org
  • 9.09.2022, 8:30
  • 6,354
Путин теперь завидует Каддафи

Все самое интересное – еще впереди.

За последние несколько дней ЗСУ сделали несколько заявлений и объявлений, от которых можно отталкиваться в своих рассуждениях, как от факта, не требующего дополнительных доказательств. Собственно говоря, перед началом наступательных действий всех призывали к соблюдению информационной тишины и в общем, этот призыв был услышан, а сами ВСУ давали скудные отчеты о том, как обстоят дела на фронте. Это молчание обыграла вражеская пропаганда и загнала себя не просто в тупик, а в какое-то дикое положение, когда ложь стала настолько топорной, что даже ватникам перестала заходить. И вот вчера некто Соловьев явился в эфир с явно подбитой рожей, с фонарем под глазом, ссадиной над бровью и на носу.

И вот потихоньку ВСУ стали делать заявления, которые можно расценивать как некую констатацию того, что война вступила в новую фазу и как минимум, инициатива перешла к нашим военным. Как это ни странно, таким триггерным заявлением можно считать признание факта обстрела военных объектов оккупанта в Крыму. Напомним, до этого наши военные сохраняли молчания и даже самые несдержанные представители зеленого цвета прямо не говорили о том, что удары нанесены именно силами ВСУ. Что-то там рассказывали о карме, высокоточных окурках и тому подобном. Помнится, такие размытые заявления очень активно комментировались и делался вывод о том, что аннексированный Крым Украина и весь мир считают украинским, но вот прутин считает его своим и потому удары по крымской земле могли бы вывести ситуацию на новый уровень противостояния.

Кстати, сами кремлевцы тоже избегали разговоров о том, что взлетевшие на воздух склады, аэродромы и прочее – результат ударов ВСУ. Все эти случаи списывались то на халатность, то на несчастный случай, описывая их все более нелепым образом. Причем, само население Крыма не питало и не питает никаких иллюзий по поводу того, что случилось с этими военными объектами. Именно понимание того, что случилось, погнало через крымский мост стада отдыхающих и понаехавших назад, в родную гавань. Сказки о дальнобойных, крупнокалиберных окурках их как-то не впечатлили и более того, чем напористее СМИ рассказывали о нарушениях техники безопасности, тем сильнее орки проникались мыслью о том, что это ВСУ начинают деоккупацию полуострова.

И вот оглашение авторства ракетных ударов по Крыму обрушивает всю ложь, которую путинские холуи нагромоздили на эти события. В общем, это заявление ничего не меняет по факту, поскольку всем и так было все ясно, но теперь эта «плюха» полетела в лоб престарелому мачо. В отличии от всего остального мира, это именно он уперто рассказывал о том, что Крым – его территория, а раз ты ее считаешь своей, то должен реагировать соответствующим образом. Такое заявление ВСУ он просто не имеет права оставить без ответа, поскольку это – аналог перчатки, брошенной в лицо.

И теперь ты либо ее поднимаешь и отвечаешь, как подобает мачо или «четкому пацанчику» из подворотни, либо ты все это сглатываешь и переходишь из разряда бродяг и отчаянной братвы в разряд лохов и терпил. Он же сам построил такую систему управления, которая держится не на нормах права, а на понятиях. А по понятиям, на это надо отвечать, и если ты не можешь, то ты – терпила, у которого только что рухнул авторитет и теперь, из братка в законе, Путин движется прямо в направлении параши. А поскольку его окружение сплошь полубандитская братва, которая тоже опирается на понятия, то они эту слабость чувствуют четко и непосредственно.

Ну а наши сделали это заявление в четко продуманный момент, когда Путин уже не в силах топырить пальцы, поскольку свои козыри он уже выложил на стол и пугать Украину уже просто нечем. Проще говоря, на извращенные фантазии Путина, ВСУ отвечают примерно так: "Дед, тебе надо присматриваться уже в другую сторону".

Можно даже не сомневаться в том, что не только в самом лепрозории, но и далеко за его пределами, в том числе в США, Европе и как бы это ни выглядело странно – в Пекине, внимательно смотрели на то, чем на эту подачу Залужного ответит фюрер «энергетической сверхдержавы» и обладатель «второй армии мира». А в ответ наблюдают короткие гудки, которые Путин издает непосредственно в чемодан. Все из этого делают свои выводы и по большей части такого рода: «И вот этого … мы боялись и учитывали его мнение?»

Именно в тот промежуток времени, когда Путин должен был хоть что-то сказать, кроме анекдотичного: «Мы там (в Украине) ничего не потеряли, а только приобрели, ВСУ сделали еще одну подачу, которая стала рекордом статистики суточных потерь противника в живой силе». По данным Генштаба, только подтвержденных потерь убитыми у противника 640 тушек, но на самом деле – гораздо больше.

Жаль, нет статистики по пленным, но их захватывают уже не единицами, а отарами. Ходят слухи о том, что сообщение о пленении подполковника – устарели. На самом деле, пленным оказался генерал, а в подполковника он переоделся только потому, что не успел найти женского платья, хотя стринги на нем уже были. В любом случае, поток пленных пошел какой-то просто запредельный и главное, сами оккупанты в курсе того, что и как происходит прямо рядом с ними. Наверное, это не придает им энтузиазма и потому противник пытается всячески глушить информацию о прорыве их обороны на изюмском направлении.

И вот по этому поводу ЗСУ тоже сделали официальное заявление о том, что нашим войскам удалось вклиниться в оборону противника на 50 км, отбить 20 населенных пунктов и восстановить контроль на 400 кв км нашей территории. Это вам не Пески штурмовать полгода и не Северодонецк – месяцами. Ну а чуть позже, тот же источник уточнил, что в течении дня площадь освобожденной территории увеличилась до 700 кв. км и надо понимать, что на ней – еще больше населенных пунктов и соответственно – уничтоженных орков.

По данным, которые дает телеграмм канал «Новини ЗСУ», наши войска уже вышли на окраины Купянска, находящегося севернее Изюма и являющегося логистическим хабом для изюмской группировки войск противника. Противник же бьется в истерике и кричит о том, что ВСУ вышли на оперативный простор и перед ними уже нет войск, способных обеспечить организованную оборону. В общем, пока очень осторожно можно говорить о том, что нашим войскам удалось не просто продавить оборону противника на этом направлении, а опрокинуть ее и уйти настолько глубоко в тылы, что это может иметь очень серьезные последствия на всем восточном фронте.

И заметим, все это происходит именно в то время, когда Путин должен был топырить пальцы и что-то там гнать в бой, и так далее. Но пока он тихо и уныло грустит в чемодан, что видят его холуи и челядь. Такие вещи кончатся для него очень плохо, и он прямо сейчас может начинать завидовать другу Муамару, поскольку его смерть покажется фюреру легкой и беззаботной. С учетом того, что его публика – куда более отбитые живодеры, с ним могут случиться куда более серьезные вещи и Ганнибал Лектер мог бы обзавидоваться подобным мероприятиям. А ведь все говорит о том, что подобные новости только начинаются и самое интересное – впереди.

Аnti-colorados, defence-line.org

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