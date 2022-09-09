Ученые обнаружили необычный культ на Черноморском побережье Турции 9.09.2022, 8:38

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Такая находка в этом регионе была сделана впервые.

Надпись, указывающая на существование культа Асклепия, была найдена в древнем городе Адрианавполисе, использовавшемся как поселение в позднеэнеолитический, римский и ранневизантийский периоды в Эскипазаре, районе провинции Карабук в Причерноморье Турции. Об этом сообщает Аrkeonews.

Раскопки, начатые в 2003 году под руководством доцента Эрсина Челикбаша, преподавателя кафедры археологии факультета литературы Карабукского университета, продолжаются 12 месяцев в году без перерыва.

Надпись, в которой говорится, что «Аилиос Дейотарос представил Спасителя Асклепия», была найдена на куске скалы во время продолжающихся раскопок квадратного строения, обнаруженного в прошлом году.

Доцент Эрсин Челикбаш сообщил, что надпись очень важна для археологии Адрианавполиса и Черного моря.

Челикбаш сказал: «В надписи написано, — представил Аилиос Деиотарос Асклепию Спасителю, — мы догадывались о существовании здесь Асклепия, но теперь, когда надпись была найдена, мы ясно определили существование культа Асклепия в Адрианавполис. Асклепий — бог медицины в древности. В местах, где есть культура Асклепия, обычно есть лечебницы, то есть госпитали античного периода», — сказал он.

Отметив, что лечебницы древнего периода были замечены в Бергаме и Аллианои, Челикбаш продолжил следующее: «Можно сказать, что культ Асклепия впервые обнаружен в Черном море. Мы видели фигуры бога Асклепия на монетах, отчеканенных Адрианавполисе . Цифры на монетах не отражают культурное существование места на сто процентов. Мы видели патеру и змей на вотивной колонне. Мы думали, что это связано с Асклепием, но обнаружение надписи ясно показало, что в Адрианавполисе действительно существовал культ Асклепия».

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