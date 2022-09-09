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Мощное контрнаступление в Харьковской области: ВСУ продвинулись на 50 км

  • 9.09.2022, 8:47
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Мощное контрнаступление в Харьковской области: ВСУ продвинулись на 50 км

Утренняя сводка украинского Генштаба.

Украинские военные отразили штурм врага вблизи ряда населенных пунктов. В то же время ВСУ ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении. За 3 дня украинские воины продвинулись на 50 километров.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

На Волынском и Полесском направлениях, на территории Беларуси, начались военные учения, в ходе которых планируется отработать вопрос «освобождения захваченных территорий». Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по территории Украины из Беларуси.

На Северском направлении интенсивность обстрелов со стороны противника значительно снизилась. В других направлениях враг продолжал огненное поражение по военным и гражданским объектам Украины, а именно:

на Харьковском направлении, из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Сосновка, Дуванка, Цуповка, Прудянка, Дементиевка, Большие Проходы, Питомник, Руськие Тишки, Петровка, Победа, Байрак и Константиновка;

на Славянском направлении - у Долины, Краснополья, Славянска и Никольского;

на Краматорском направлении - в районах населенных пунктов Богородичное, Новониколаевка, Серебрянка, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Спорное, Раздолевка и Григоровка;

на Бахмутском направлении - вблизи Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Веселой Долины, Зайцева, Нью-Йорка и Веселого;

на Авдеевском направлении - в районах Каменки, Авдеевки, Первомайского, Водяного и Опросного;

на Новопавловском направлении - возле Марьинки, Парасковеевки, Новомихайловки, Великой Новоселки, Новоукраинки, Пречистовки и Никольского;

на Запорожском направлении - в районах населенных пунктов Новополь, Времовка, Полтавка, Железнодорожное, Красное, Новоандреевка и Орехов;

на Южнобужском направлении - в районах населенных пунктов Архангельское, Нововознесенское, Миролюбовка, Нововоскресенское, Белогорка, Новогригоровка, Шевченково, Любомировка, Терновые Поды, Степная Долина, Мирное, Ольгино, Александровка и Таврическое.

В связи с наступлением наших войск в отдельных районах Херсонской области подразделения вооруженных сил РФ переходят к тактике террористических действий в отношении местных мирных жителей. Так, по имеющейся информации, в населенном пункте Большая Александровка оккупанты используют местное население в качестве "живого щита". Поселок закрыт на въезд и выезд.

Подразделения сил обороны героически удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения врага. Наши защитники успешно отразили наступление противника в районах населенных пунктов Уды, Константиновка, Вернополье, Плоске, Майорск, Безымянное и Каменка.

Силы обороны ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении. Благодаря умелым и слаженным действиям Вооруженные Силы Украины при поддержке местного населения продвинулись почти на 50 км за 3 дня. По данным разведки, отдельные вражеские подразделения понесли значительные потери. Оккупанты пытаются эвакуировать раненый личный состав и поврежденную военную технику в районы населенных пунктов Ольховатка и Бородоярское. Личный состав оккупационных войск в гражданской одежде прибегает к дезертирству и пытается вернуться на территорию России. Так, в течение суток отмечено более 15 таких случаев.

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